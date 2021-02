Sabrina Salerno/ Choc su social russo “Scritto che avevo rapporti con mio figlio”

Sabrina Salerno si racconta a 360 gradi. La splendida showgirl genovese è tornata a parlare del furto di identità, e delle illazioni nei suoi confronti e del figlio: “Su un social russo hanno rubato la mia identità – le sue parole rilasciate ai microfoni de Il Messaggero, ribadendo quanto detto sabato scorso a Verissimo – creando un profilo falso, dove hanno anche preso foto di mio figlio scrivendo delle frasi volgari, come se avessi dei rapporti speciali con lui.

“Una cosa mostruosa – ha aggiunto – frutto di una mente malata. Sto cercando di capire chi sia attraverso la polizia, per denunciare questa persona”. Sabrina Salerno è una splendida donna, in formissima come negli anni ’80, quando era una delle più desiderate, ma nonostante possa avere qualsiasi uomo desidera, con il “sesso forte” non ha mai avuto un grande rapporto: “Sono un po’ prevenuta, in particolare nei confronti degli uomini – dice – avendo avuto una situazione particolarmente difficile con mio padre. Il rapporto con mio padre non c’è mai stato, fino a quando in età più matura non ho deciso di mettermi in contatto con lui. Non ero desiderata da lui, io ho vissuto il rifiuto per anni, fino all’anno scorso in cui è venuto a mancare”.

SABRINA SALERNO: “HO PERDONATO MIO PADRE? SAREI IPOCRITA”

“Il perdono è una benedizione divina quando arriva – ha proseguito Sabrina Salerno sempre sullo stesso argomento – lo cerco ancora adesso, perché mi aiuta a vivere meglio, però è un processo difficilissimo. Se ti dicessi che sono serena e l’ho perdonato sarei ipocrita, lo penso, ma nel profondo non potrei perdonare nulla di tutto ciò. Mi ha riconosciuta ma non ho mai avuto amore da lui. Io sono madre, non so come abbia potuto dirmi certe cose, ma perché non mi ha mai visto come sua figlia, nonostante tutto”. Un padre complicato ma anche un manager “senza scrupoli”, che la stessa Sabrina Salerno definisce “manipolatore, violento verbalmente”. L’artista racconta di come l’agente cercava il suo “punto fragile” per colpirla. “Era davvero una brutta persona – ha aggiunto – so che non si dovrebbe parlare male delle persone che sono mancate, ma se dovessi chiedermi se ho perdonato quest’uomo la mia risposta sarebbe un netto no”. Non vi sono state avance ha poi svelato “anche se avrebbe voluto”, mentre diversamente è andata con altre “Con le altre ragazze ha abusato spesso e volentieri”.



