Sabrina Salerno difende Elodie: “Inorridisco per gli attacchi”/ “Haters? Li prendo in giro”

Sabrina Salerno è stata ospite a Bella Ma’ nell’ultima puntata della settimana e dopo aver risposto alle domande del conduttore Pierluigi Diaco ha risposto anche a tutto ciò che gli hanno chiesto i concorrenti Boomer e della Generazione Z. E proprio un concorrente dei Boomer dopo averle confessato che da giovane aveva il suo poster in camera le ha chiesto se vede delle eredi in Annalisa o in Elodie. Ed è a questo punto che Sabrina Salerno ha difeso a spada tratta Elodie. Nelle scorse settimane, infatti, ha fatto molto discutere un post della cantante romana che si mostrava senza veli. Tali scatti hanno fatto scandalo ma Sabrina Salerno è di tutt’altro avviso: “È una bellissima donna e bravissima cantante che viene attaccata solo perché ha utilizzato il suo corpo e nel 2023 quando succedono queste cose io inorridisco…sui social tutti possono versare le proprie frustrazioni.”

Sabrina Salerno a Bella Ma’ ha poi aggiunto di non avere nessuna erede né, a sua volta, di sentirsi erede di qualcun’altra: “Io credo che ognuno di noi sia un essere unico e non ci sono eredità io mi sono ispirata a tutto e a niente.” In precedenza, invece, la showgirl ricordando Raffaella Carrà aveva ammesso di essersi trovata sin da subito in sintonia con la grandissima artista e che lei in generale si è sempre trovata meglio a lavorare con le donne che non con gli uomini. A dispetto di quello che spesso si pensa, infatti, con gli uomini sul lavoro c’è sempre stata più competitività mentre con le donne si è trovata meglio.

Sabrina Salerno ospite a Bella Ma’ durante la lunga intervista ha ammesso di essere vittima di commenti di haters nei suoi social. La showgirl però, ha una sua personale teoria su queste persone essendo convinta che chi passa le sue giornate a versare odio sugli altri è perché in realtà li invidia profondamente: “Odiare è una roba faticosissima quando tu arrivi ad odiare una persona così è perché vorresti essere lei ma non hai neanche l’unghia.” E poi ha anche aggiunto cosa risponde lei ai commenti velenosi e cattivi: “Spesso rispondo ma l’hater non si accorge che io lo prendo in giro.”

A Bella Ma’, Sabrina Salerno ha parlato della sua carriera iniziata quando aveva solo 19 anni e della sua voglia di ritornare in tv magari come conduttrice di un nuovo programma. Ha poi parlato dell’amore per il marito Enrico Monti con cui sta insieme da più di vent’anni e del figlio Luca che è la sua unica ragione di vita. Concludendo l’intervista asserendo che quand’era all’apice del successo famosa in tutta Europa e non solo è riuscita a mantenere i piedi per terra grazie alla sua maturità.











