Sabrina Salerno si racconta ai microfoni di Libero svelando di vivere con il timore che la malattia possa tornare.

Sabrina Salerno, ad un anno dalla diagnosi del tumore al seno, si racconta ai microfoni di Libero svelando i timori per una recidiva della malattia ma commentando anche le donne del mondo dello spettacolo. Da anni protagonista del mondo dello spettacolo italiano, Sabrina Salerno ha parlato a cuore aperto raccontando com’è oggi la sua vita dopo la diagnosi del tumore. “La vita cambia con l’operazione, gli esami, i timori di una recidiva. Seguo una cura ormonale che mi dà problemi. Mi chiedo come mai nel 2025 non si sia ancora trovato un modo per far andare le cose in meglio”.

La Salerno ha reagito con la forza che la contraddistingue tornando sul palco per cantare e regalare emozioni musicali ai fan. Parlando di musica, poi, nel corso dell’internista rilasciata a Libero, ha parlato anche dei colleghi. “Penso abbia numeri giusti e una grande capacità di esprimere il talento che dentro. L’ultima canzone, una cover di un brano di Manu Chau, è tra le mie preferite attualmente”, ha detto su Alfa.

Sabrina Salerno e i commenti su Elodie e Jennifer Lopez

Sabrina Salerno, da sempre, considera l’immagine uno strumento di lavoro esattamente come tante, altre donne del mondo dello spettacolo internazionale, in primis Jennifer Lopez. “Sul palco usa la voce, il talento musicale ma anche il sedere. E fa benissimo, tra l’altro siamo quasi coetanee”, ha detto la Salerno.

Nel corso dell’intervista, l’artista ha anche parlato di Elodie, protagonista indiscussa della scena attuale pur ricevendo, spesso, delle critiche. “La ammiro e la stimo. È disposta a produrre buona musica ma, contemporaneamente, a far vedere quanto è bella”. Infine, ammette di avere un’ammirazione particolare per Cher: “L’altro giorno ho visto uno suo show, indossava una tutina trasparente e cantava da dio. Vorrei sempre avere il suo fisico e la sua tenuta sul palco”.

