Sabrina Salerno ha ammesso di essersi innamorata di un cantante italiano famosissimo: è Claudio Baglioni? Cosa sappiamo

Sabrina Salerno è una delle protagoniste dell’ultima puntata di Belve 2025, e proprio a Francesca Fagnani la cantante ha fatto una rivelazione importante: un po’ di anni fa, si è innamorata perdutamente di un celebre cantate italiano. Un’ammissione inedita, che ha spiazzato la conduttrice che ha dunque cercato di scoprire qualcosa in più, azzardando un nome su tutti: Claudio Baglioni.

“Mi sono innamorata di un cantante italiano che ha fatto la storia della musica”, ha ammesso Sabrina Salerno nel celebre talk show di Rai 2, al che Fagnani ha chiesto il nome dell’uomo in questione. “No. È amatissimo, uno che fa gli stadi”, ha risposto allora Salerno, che non è però riuscita a trattenere un sorriso quando la conduttrice ha ipotizzato il nome di Baglioni: “Lei è tremenda”.

Sabrina Salerno e Claudio Baglioni sono stati fidanzati? Cosa sappiamo

Sarebbe proprio Claudio Baglioni, dunque, il cantante di cui si è innamorata in passato Sabrina Salerno, un amore che, a quanto pare, è rimasto però soltanto platonico. La cantante e showgirl non ha infatti mai svelato di una presunta storia con lui, né ci sono notizie o gossip che li riguardano. La cosa è uscita fuori, pubblicamente, a Belve per la prima volta, e questo è bastato per scatenare il web, alla ricerca di notizie sulla presunta coppia. Ad oggi, tutto ci porta a pensare che Sabrina Salerno e Claudio Baglioni non siano mai stati insieme e, dunque, una coppia. La cantante ha però avuto delle storie d’amore importanti, l’ultima con l’attuale marito Enrico Monti. Ulteriori dettagli su questo gossip potrebbero però arrivare presto, qualora Salerno decida di sbottonarsi un po’ di più sulla questione.