Forse non tutti sanno che Sabrina Salerno ha vissuto un'infanzia difficile a causa dell'assenza dei suoi genitori: "Non li ho avuti e..."

Sabrina Salerno ha vissuto un’infanzia difficile a causa dell’assenza dei suoi genitori e ancora oggi ricorda le difficoltà con cui ha dovuto fare i conti per molto tempo. In una intervista rilasciata non molto tempo fa ai microfoni di Verissimo, Sabrina ha parlato della sua giovinezza trascorsa in Liguria, fatta di trasferimenti continui e divergenze con il padre. Con quest’ultimo, la showgirl ha sempre vissuto dei rapporti turbolenti, anche se la tregua dopo tanti anni è finalmente arrivata. Pure con mamma le cose non sono state lineari, ma il tempo ha ricucito gli strappi e riappianato almeno una parte delle divergenze.

Un ruolo fondamentale, nella vita di Sabrina Salerno, lo hanno ricoperto gli amati nonni, che l’hanno accudita amorevolmente e con presenza quotidiana. “Non ho molti ricordi della mia infanzia perché mi sono trasferita da Genova dove vivevo con mia zia prima che morisse, poi da nonni e il ritorno a Genova”, il racconto di Sabrina.

Sabrina Salerno e il periodo buio della sua adolescenza senza i genitori: “Non li ho avuti…”

Ad un certo punto della sua vita, Sabrina Salerno ha capito che felicità e tristezza erano la stessa cosa per lei. Sostanzialmente non riusciva a comprenderne la differenza, visto che il suo stato d’animo era perennemente avvolto da un’aurea di solitudine. “Quella era la mia condizione, non avere i miei genitori con me. Papà e mamma non li ho mai avuti e quando sei piccolo ti abitui forse, poi con il tempo mi sono trovata ad affrontare il mio carattere”.

Sabrina Salerno ha dunque vissuto prevalentemente coi suoi noni, a cui è estremamente affezionata e legata. In un passaggio a ‘Interviste Romane’ sempre parlando di quel periodo delicato della sua vita, la cantante ha spiegato di non aver mai avuto dei veri e propri riferimenti nella sua adolescenza, ma anche di aver mantenuto la sua purezza dal punto di vista di eventuali condizionamenti esterni. “Non ho avuto influenze particolari. Ho sempre vissuto con i nonni e quindi niente condizionamenti. Loro però sono stati uno scoglio a cui aggrapparmi nei momenti più difficili”, ha confessato la soubrette.

