Sabrina Salerno e il figlio Luca, un rapporto speciale/ “È l’unica persona che…”

Sabrina Salerno parla per la prima volta del figlio Luca: “Ha una saggezza…“

Sabrina Salerno parla per la prima volta del rapporto speciale che la lega al figlio Luca, nato dalla relazione con il marito Enrico Monti. E l’ha fatto in una lunga intervista al settimanale Chi, in cui si è raccontata a cuore aperto: “È l’unica persona che riesca a zittirmi, ha una saggezza che a volte mi lascia basita, anche se ha solo 18 anni. Poi mi fa anche arrabbiare, intendiamoci, anche perché io il mio ruolo di madre non lo lascio, non sono l’amica, anche se ho un figlio, come dire, parecchio analitico“.

La showgirl ha rivelato come il figlio abbia di recente ricevuto pesanti attacchi sui social, probabilmente riferiti alla madre o al loro rapporto. Se lei era intenzionata a denunciare tutto, il figlio ha invece preferito passare oltre: “Gli ho detto: ‘Andiamo alla polizia postale’. Lui mi ha guardato dritto negli occhi: ‘Mamma, a me non me ne frega niente, andiamo a vederci una mostra in un museo invece che perdere tempo per denunciare certi cretini’. Ecco, lui è uno che elabora e mi ha fatto un discorso che vince su tutto“.

Sabrina Salerno e gli interessi del figlio Luca, tra arte, sport e studio

Sabrina Salerno, che si conferma sempre più sex symbol con scatti hot condivisi sui social, definisce il figlio Luca “saggio, studioso e sportivo“, come riferito da Chi. Ed è un ragazzo dai mille sogni, desideroso di mettersi in gioco per costruire il proprio futuro dopo aver compiuto i 18 anni ed essere dunque diventato adulto: “Per un po’ ha pensato di fare la carriera militare, poi è appassionato di arte, di sport, tra un po’ andremo a farci dei giri delle università, magari Economia, magari andrà all’estero, per me se lui è contento può andare anche da solo sui ghiacci“.

Dopo i due anni di fermo causati dalla pandemia da Coronavirus, il settore degli spettacoli si sta pian piano rialzando. Tutto sembra tornare alla normalità grazie alla riapertura di cinema e teatri, e anche la stessa Sabrina Salerno può così riprendere la sua attività professionale, come svela lei stessa: “Riprenderò la tournée francese nel 2023, il 26 di agosto uscirà un singolo dove canto in coppia con Eva Emaus, a novembre uscirà un altro mio singolo: per assurdo ho 50 anni e ho più proposte di quando ne avevo 30 o 40. Non so che cosa sia successo“.











