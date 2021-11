Sabrina Salerno e Jo Squillo/ “Mi vuole bene, abbiamo fatto un percorso bellissimo”

Sabrina Salerno e Jo Squillo dopo il grande successo di Siamo Donne portato al Festival di Sanremo in che rapporti stanno? Ecco tutta la verità sulla coppia che ha fatto sognare il pubblico dell’Ariston (e non solo) durante la kermesse canora del 1991. Un successo senza precedenti per la coppia che al grido di “siamo donne, oltre alle gambe c’è di più” ha creato un vero e proprio tormentone diventato un cult. Le due donne sono anche grandi amiche e lo hanno dimostrato in diverse occasione. L’ultima in ordine di tempo è stato quando sono tornate sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2021 con la loro hit. Un evento nell’evento che ha incollato alla televisione milioni di nostalgici degli anni ’90.

La loro canzone, infatti, ha fatto la storia del Festival. Un brano rivoluzionario diventato un vero e proprio inno all’amicizia tra le due e un monito a tutte le donne ad unirsi. Che dire, un brano entrato nella storia della musica italiana che ancora oggi si fa cantare all’unisono.

Jo Squillo e Sabrina Salerno “siamo donne, ma anche amiche”

Jo Squillo e Sabrina Salerno sono amiche. Il loro successo “Siamo donne” oltre ad averle consacrate nel mondo della musica pop è stato una canzone diventata un inno per milioni di donne. Un brano iconico che ancora oggi risuona nelle discoteche e non. A distanza di anni le due sono sempre rimaste in ottimi rapporti. “Mi vuole molto bene, abbiamo fatto un percorso bellissimo – ha Jo Squillo ospite di Verissimo parlando del rapporto con Sabrina – “io le ho chiesto di cantare Siamo donne, era molto più famosa di me. Le dissi l’importante che tieni fuori il tuo manager che voleva cambiare il testo della canzone. È stato molto bello”.

Anche Sabrina Salerno ha sempre parlato del brano “Siamo donne” come di un brano forte ed attuale: “bisogna ribadirlo 1.500 volte al giorno. Le donne fanno ancora il doppio della fatica per raggiungere certi traguardi”. Che dire due donne pazzesche!

