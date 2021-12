Sabrina Salerno e la frase choc del padre/ “Volle incontrarmi per dirmi che…”

Sono dichiarazioni choc quelle che Sabrina Salerno ha rilasciato a Oggi è un altro giorno, circa il suo rapporto con il padre, naufragato prima ancora di iniziare. La soubrette ha ricostruito i suoi tentativi, andati a vuoto, di riallacciare un legame compromesso in partenza. “Un giorno lo chiamai e mi rispose la moglie dell’epoca, Paola, dissi che ero la figlia di Mario”, racconta Sabrina Salerno nella sua ospitata a Oggi è un Altro giorno.

“Ovviamente sentii un adulto senza parole. Mio padre venne al telefono, lo presi di sorpresa, decidemmo di incontrarci e quando lo vidi trovai di fronte a me un ragazzo giovanissimo. Mi fece impressione, eravamo molto somiglianti, si capiva che io ero la figlia, praticamente ero una sua fotocopia. L’avrò visto dieci volte tra i dodici e trent’anni”, spiega rammaricata la Salerno.

Sabrina Salerno: “Per mio padre ero solo frutto del caso”

Sabrina è dispiaciuta di non aver salvato il rapporto con il padre, ma sa di avercela messa tutta ed è consapevole che il muro eretto dall’uomo non poteva di certo essere scalfito. “Quando è nato mio figlio gli ho detto che doveva stare dentro o fuori dalla mia vita, lui però decise di stare fuori. Poi è successo quello che è successo. Cosa succedeva nei nostri incontri? Non succedeva nulla, io volevo solo un padre”, continua la soubrette genovese.

Che poi spiazza tutti rivelando una frase choc del papà. “Cercai di recuperare in ogni modo il nostro rapporto ma non c’era verso. Mio padre aveva la sua carriera ed era preso da se stesso e dal suo lavoro. Mi disse di non provare alcun sentimento nei miei confronti perché ero frutto del caso”.

