Sabrina Salerno e Samuel Peron, Ballando con le stelle 2021/ Il peso di essere tra i favoriti

Sabrina Salerno e Samuel Peron, sotto pressione tutti a Ballando con le Stelle vogliono di più dalla coppia

Dopo il tango seducente della scorsa settimana, Sabrina Salerno e Samuel Peron nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2021 hanno presentato un cha cha guidati dalle note di Let’s dance. Carolyn Smith ha apprezzato molto la coreografia di Samuel dove ha inserito gli elementi basilari del cha cha con arrangiamenti moderni. Il giudice ha constatato qualche imperfezione da parte di Sabrina, alcuni passi erano fuori tempo, ma nel complesso la performance è stata di livello medio. Ivan Zazzaroni al contrario non è rimasto entusiasta dell’esibizione, anche se ha ritenuto che la coppia Salerno-Peron sia quella che abbia le maggiori potenzialità per fare cose straordinarie. La cantante ha fatto notare che nella coreografia erano presenti delle prese non particolarmente facili, purtroppo non sempre la difficoltà che un concorrente incontra viene percepita da chi si limita solamente a guardare.

L’attacco di Selvaggia Lucarelli a Sabrina Salerno e Samuel Peron

Il giudizio più lapidario è arrivato da Selvaggia Lucarelli che si è dovuta scontrare con il parere opposto di Fabio Canino, difatti secondo il parere della giornalista l’esibizione di Sabrina Salerno e Samuel Peron non è stata eclatante: “Abbiamo tutti le aspettative alte su di te e se ci deludi, ci deludi tanto (…). Era una cosa che mi ha lasciata indifferente, una cosa vecchia. Voglio vedere una Sabrina 2021, una versione inedita di te, quello che ho visto mi ha annoiata.” Anche Samuel ha notato che la cantante prima di salire sul palco viene offuscata da uno stato d’ansia molto elevato che le fa perdere la concentrazione. Il problema di Sabrina in questo momento è riuscire a sbloccarsi, anche a lei piacerebbe vivere in maniera più spensierata, ma è molto difficile mettersi a nudo soprattutto in pubblico.

Selvaggia e Mariotto le hanno dato l’insufficienza, con i suoi 33 punti si è piazzata all’ottavo posto della classifica tecnica. Grazie al tesoretto di 25 punti, Sabrina è salita al secondo posto e con i voti social è passata alla fase successiva. É da poco cominciata la settimana e come ogni lunedì Sabrina ha iniziato gli allenamenti con il maestro Samuel Peron, per realizzare la nuova coreografia. Come ha raccontato la stessa Sabrina su Instagram nella sezione Stories: “il lunedì è l’incubo della nuova coreografia da fare… mi ci sto anche abituando.” Ebbene si, l’artista dal video appare molto provata dalla fatica. Tra una sessione di allenamento e l’altra la cantante non manca di stuzzicare Samuel che con ironia e ilarità coinvolgono giornalmente i propri fan. Sabrina dovrà impegnarsi molto per convincere sabato prossimo Selvaggia Lucarelli che “oltre le gambe c’è di più”.

Sabrina Salerno sabato ha emozionato raccontando la sua storia di figlia “ignorata” dal padre. La corazza che oggi la cantante indossa se l’è costruita negli anni come conseguenza di un’infanzia difficile, dove ad occuparsi della sua crescita c’ha pensato prima la zia, poi la nonna e quindi la mamma. A 12 anni per caso ha conosciuto suo padre, che nei suoi confronti ha usato l’atteggiamento di chi non vuole riconoscere i suoi doveri. Per tutta la vita Sabrina non si è sentita una figlia abbandonata ma ignorata.

Pensava di raccontare la sua vicenda con il sorriso, invece è scoppiata in lacrime. Con il padre ha sempre fatto la dura, per orgoglio non gli ha mai detto “mi sei mancato” oppure “ho bisogno di te”. Poi nel 2019 per il giorno del suo compleanno gli ha telefonato, si sono incontrati. Lo ha visto pentito, per quattro mesi hanno cercato si recuperare il rapporto che non c’è mai stato, poi è venuto a mancare. La cantante è soddisfatta di quello che ha fatto, perché per quei mesi ha avuto un padre. Purtroppo questi problemi le hanno lasciato una sensibilità emotiva che la mette in difficoltà ogni volta che deve esibirsi. Samuel è un maestro molto attento e quando la vede in difficoltà la tranquillizza infondendole quel pizzico di coraggio che le manca. La sua storia ha emozionato i giudici e forse si ha avuto la sensazione che la sua esibizione sia passata in secondo piano.



