Sabrina Salerno e Samuel Peron, Ballando con le stelle/ Conquisteranno il podio?

Sabrina Salerno e Samuel Peron tra le coppie da battere di Ballando con le stelle 2021

Il percorso di Sabrina Salerno e Samuel Peron a Ballando con le stelle 2021 è stato finora molto particolare, perché nonostante la buona idea dei giudici sul tango della scorsa serata, in realtà Sabrina è stata molto severa con sé stessa considerando la maggior parte della sua esibizione da rifare e da dover rivedere. Infatti, lei ha confessato più volte di essere una donna ipercritica e alla perenne ricerca della perfezione, con una tendenza alla rigidità e senza riuscire a godersi i meriti che le spettano quando arrivano. Così, nonostante nella scorsa serata abbia ricevuto complimenti dalla maggior parte dei giudici e dal suo maestro Samuel Peron, in realtà l’allenamento per l’esibizione della puntata del 23 ottobre è stato volutamente molto duro. Ciò che ci si aspetta nelle prossime puntate è che esca di più fuori la realtà e il vero carattere sia dell’allieva che del maestro, che ci si allontani dal solito prototipo di ballerini sexy per portare in campo più concretezza e più carattere, anche perché ci si approccia a un personaggio che viene dagli anni ’80 e c’è tanta voglia di riscoprirlo in una veste più moderna, nuova e contemporanea, e soprattutto lontana da una cornice antica che non le si addice più. Anche la forza della Salerno, che è stata più volte messa in discussione, dovrà in realtà tornare nella puntata che ci aspetta sabato prossimo per impressionare ancora di più sia i giudici che il pubblico da casa.

Sabrina Salerno e l’ottimo feeling con Samuel Peron

Sabrina Salerno ritiene di aver lasciato troppe cose al caso e di non aver eseguito effettivamente i passi giusti del tango, non riuscendo a lasciarsi andare e sempre con la paura di sbagliare qualcosa. Nonostante ciò, Sabrina Salerno ha ritenuto molto l’utile l’esperienza con ‘Ballando con le Stelle’ e in particolare di avere come maestro proprio Samuel, perché ritiene queste due situazioni in grado di spronarla al cambiamento e alla ricerca di leggerezza, componente che manca nel suo carattere. La gioia di vedere tutto l’esibizione fatta con il sorriso, infatti, è stata condivisa da tutto il pubblico e tutta la giuria, compreso anche il suo maestro. Samuel Peron, per la Salerno, è una vera e propria guida non solo per il ballo, ma anche da un punto di vista prettamente mentale e le fa quasi da mentore, con la voglia di spronarla a far sempre meglio e credere di più nelle proprie capacità. Ai giudici, infatti, che vedevano la Salerno troppo legata alla figura di donna con un certo sex appeal, è stato fatto notare quanto più spessore possa esserci dietro questa donna e quante scelte diverse dal solito stereotipo lei abbia fatto, dimostrando tanta disciplina nella sua vita e meritando il successo ottenuto.

Scoppia la polemica, Guillermo Mariotto vs Sabrina Salerno e Samuel Peron

Non è mancata anche una leggera nota di tensione, con il giudice Guillermo Mariotto: secondo lo stilista, infatti, l’estrema ricerca di perfezione da parte della coppia renderebbe l’esibizione finale troppo forzata e finta, trasmettendo poche emozioni vere. La cristallinità della Salerno, però, non si è fatta aspettare troppo, ed ha prontamente ritenuto il commento del giudice ingiusto, in quanto la loro coppia si basa su una certa dose di complicità e di sincerità. I due, infatti, hanno dichiarato di non nascondersi mai nulla e di litigare spesso per cercare di migliorare sempre di più le proprie coreografie.

