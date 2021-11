Sabrina Salerno e Samuel Peron, Ballando con le stelle/ Servono più emozioni

Sabrina Salerno e Samuel Peron si approcciano alla nuova puntata di Ballando con le stelle, in onda oggi 13 novembre su Rai 1, con l’obbligo di fare meglio. Nell’ultima puntata sono stati criticati di portare poche emozioni sul palcoscenico. Sabrina Salerno poi viene accusata di non riuscire ad uscire dal personaggio divenuto famoso negli anni ottanta per la sua forte carica sensuale. Dopo il difficile approccio col paso doble nell’ultima puntata oggi provano dunque a rifarsi, con l’obiettivo di dimostrare intesa ma soprattutto di trasmettere qualcosa di più quando si esibiranno. C’è da dire che le attenuanti ci sono tutte anche perché Sabrina era abituata a ballare ma in un altro modo, meno accademico. Ora starà anche al suo insegnante trasferirle nozioni e voglia di rilanciarsi. Attenzione poi perché l’ottima intesa nata fuori dal programma potrebbe essere un vantaggio non di poco conto.

Sabrina Salerno, infanzia senza padre e madre/ "Non ho grandi ricordi"

Sabrina Salerno e Samuel Peron, così l’ultima puntata di Ballando con le stelle

Come detto l’ultima puntata di Ballando con le stelle per Sabrina Salerno e Samuel Peron non è stata all’altezza delle aspettative. La showgirl si è esibita insieme al suo partner in un paso doble sulle note di “Mentre tutto scorre” dei Negramaro. La performance è stata caldamente applaudita dal pubblico in studio, anche se non è stata troppo apprezzata da tutta la giuria. Secondo gli esperti, infatti, Sabrina non è la bomba sexy che vuole far credere e si sta nascondendo dietro il suo personaggio senza lasciarsi andare completamente. Selvaggia Lucarelli ritiene che sia necessario andare oltre la sua bellezza e la sua sensualità, per poter apprezzare la persona che è realmente. Un commento che non è stato troppo apprezzato dai presenti in trasmissione, ma che invece è piaciuto a Sabrina

Sabrina Salerno: "Non sono una mangiatrice di uomini"/ "Lucarelli donna intelligente"

La Salerno si è anche commossa davanti al tavolo dei giudici, parlando proprio delle difficoltà che ha nel raccontarsi e nel lasciarsi andare, soprattutto quando parla di se stessa nelle clip. Nel video relativo alle prove della settimana, infatti, Sabrina aveva spiegato quanto fosse difficile staccarsi dal personaggio diventato celebre e far conoscere la vera se stessa. La showgirl ha poi parlato della donne fondamentali della sua vita: la mamma, la zia e la nonna. In particolare, dello splendido rapporto con la nonna che le è sempre stata accanto e ha sopportato tutte le sue follie. La coppia ottiene 42 punti: Ivan Zazzaroni e Canino votano 8, Carolyn Smith 9, Selvaggia Lucarelli 7 e Guillermo Mariotto 10. Lo stilista aveva in un primo momento criticato la performance per poi cambiare opinione dopo le lacrime di Sabrina, definendole vere ed emozionanti.

Sabrina Salerno e Samuel Peron, Ballando con le stelle 2021/ Il peso di essere tra i favoriti

Un feeling palpabile tra Sabrina Salerno e Samuel Peron

Il feeling che Sabrina Salerno e Samuel Peron avevano nella prima puntata resta palpabile ancora adesso. Anzi, tra i due si è instaurato un vero e proprio rapporto di amicizia oltre che di collaborazione. Sabrina ha dichiarato che Samuel è una persona molto sensibile, che riesce a percepire chi è lei realmente. Peron infatti la difende davanti alla giuria, esprimendo disaccordo con il voto e il commento di Selvaggia, anzi resta addirittura stupito quando la Salerno si rivela d’accordo con la giudice. Per il ballerino, l’esibizione è stata calda ed energetica. Si è complimentato con la sua allieva che, secondo lui, ha ballato veramente bene. Scherzando, ha detto di aver fatto più fatica a parlare con la giuria che eseguire la performance. A una parte dei telespettatori Sabrina è arrivata, anzi proprio a tutti. Il pubblico la apprezza non solo per la sua bellezza e la sua fisicità, ma sta imparando a conoscerla sempre di più. Grazie a Ballando, la Salerno si sta aprendo e sta raccontando molto di se stessa. Si spera che nella prossima puntata anche i giudici riescano a vedere quella emozione in più che faccia fare a Sabrina il salto di qualità tanto sperato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA