Sabrina Salerno e Samuel Peron, Ballando con le stelle/ Un’intesa che cresce, sicura finalista?

Sabrina Salerno e Samuel Peron, il sogno è vincere Ballando con le stelle

La nuova puntata di Ballando con le stelle vedrà anche Sabrina Salerno e Samuel Peron protagonisti per giocarsi l’accesso alla finalissima. Nei giorni scorsi Samuel ha rilasciato un’intervista a “Novella 2000” e ha raccontato della felicità di Sabrina quando ha saputo che lui sarebbe stato il suo insegnante di ballo, praticamente le è saltata addosso. Parlando del carattere della cantante lo ha definito variabile, ogni volta Sabrina non è mai la stessa, la sua volubilità lo stimola molto, lui si trova molto bene a fare coppia con la cantante perché nonostante le sue fragilità è una bellissima persona. Conquistare la sua fiducia non è stato facile, la cantante ha addosso una corazza e non ha tutti permette di avvicinarsi al suo corpo. Mariotto in puntata ha detto che loro sono riusciti a fare coppia, quando succede, in pista si riescono a fare cose magnifiche e lo hanno dimostrato. Sabrina nella clip ha replicato che loro sono la coppia, si è affidata completamente a Samuel come non avrebbe mai fatto con un’altra persona. Ha permesso a Sanuel di entrare nel suo spazio fisico, questo è stato possibile grazie alla magia del ballo che sta cambiando il suo modo di essere, ora è diventata molto più fisica.

Sabrina Salerno è seguita da molti fan non solo in Italia ma anche all’estero. Qualche giorno fa è successo un episodio che ha dell’incredibile. Una fan spagnola sfegatata della cantante si è presentata nel municipio di Mogliano perché voleva sapere dove abitasse l’artista per conoscerla senza una precisa motivazione. Dopo aver disturbato il sindaco, la polizia e gli impiegati, la signora è stata messa di forza dentro a un taxi e fatta allontanare. La storia ha dell’incredibile poiché Sabrina non risiede a Mogliano ma in un paese vicino e oltretutto in questo momento si trova a Roma a preparare la coreografia che metterà in scena nella nona puntata di Ballando con le Stelle 2021. Di certo il sogno della coppia rimane quello di puntare alla vittoria del talent show anche se la concorrenza è di certo agguerrita.

Sabrina Salerno e Samuel Peron, un cambiamento inatteso

Sabrina Salerno e Samuel Peron sabato sera hanno conquistato il pubblico e i giurati di Ballando con le stelle con la loro padronanza scenica. La showgirl finalmente ha piena fiducia del suo ballerino e si affida alla sua professionalità senza paure. In scena il cambiamento si è notato, perché di settimana in settimana l’asticella di gradimento sale. La cantante è scesa in pista con un quick sulle note di “Via con me”. I giudizi sono stati tutti positivi, anche Carolyn ha evidenziato come il ballo stia entrando dentro l’anima della cantante. Canino ha fatto notare come la Salerno sia più sicura e più fiduciosa di se stessa. Milly Carlucci ha apprezzato molto il suo sorriso, ad ogni esibizione si vede nello sguardo che si sta divertendo: è più serena. Dopo la performance Selvaggia le ha dato un giudizio positivo considerandola la migliore, mentre per Matano è la più brava in questa edizione. La coppia è riuscita a totalizzare 48 voti e a guadagnarsi il passaggio alla manche successiva.

La “Prova speciale” è stata molto emozionante per Sabrina, difatti ai concorrenti è stato chiesto di raccontare con il ballo un evento importante della propria vita e la cantante ha parlato della sua gravidanza. Quando ha saputo di aspettare un bambino per lei è stata una notizia meravigliosa. Ha vissuto tutta la gravidanza con tanta meraviglia e tranquillità. Il giorno che è andata a fare l’ecografia ha chiesto al medico se il piccolo avesse le dita, in quel momento ha visto il bimbo aprire tutte e due i palmi delle mani, è stato un segno del destino, già dentro il suo corpo tra lei e il figlio c’era una complicità che li avrebbe accompagnati per il resto della loro vita. Salerno si definisce una mamma premurosa, che ha sempre cercato di trasmettere al figlio sicurezza e forza senza mai ostacolare la sua libertà. In scena la coppia Salerno-Peron ha portato una coreografia che ha rappresentato il parto sulle note di “Avrai” di Baglioni.



