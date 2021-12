Sabrina Salerno e Samuel Peron, Ballando con le stelle/ Vincitrice? Il percorso dimostra che…

Sabrina Salerno e Samuel Peron, un percorso non facile a Ballando con le stelle 2021

Sabrina Salerno e Samuel Peron sono tra i finalisti di Ballando con le stelle 2021 in onda su Rai 1 oggi, 18 dicembre 2021. Sono riusciti ad arrivare all’ultimo atto nonostante il loro decorso, nel trovare quello stato attuale di grazia, non è stato tra i più lisci. Parliamo della Regina della disco dance italiana degli anni ’80, Sabrina Salerno, che ha faticato, e non poco, nel trovare la giusta armonia e fiducia con il suo insegnante di ballo, Samuel Peron, il quale ha saputo attendere i tempi della showgirl per entrare nella sua sfera di fiducia e iniziare un percorso definitivo che vuole oggi Sabrina tra i probabili vincitori di questa edizione. Un’eventuale vittoria della Salerno sarebbe non solo meritata, ma richiesta a gran voce da tutti coloro che da anni attendono la vittoria di una donna nel programma. Ciò dipende anche dal fatto che spesso è la maestra assieme al compagno maschile, che può determinare, a livello estetico e coreografico, i favori di pubblico e giuria.

Molto più difficile per una ballerina concorrente mostrare tutta la propria classe, appresa durante le sessioni di prove, e portare il pubblico di Ballando con le Stelle 2021 ad un televoto favorevole. Ma questa nuova intesa, oggi empatia e armonia nella coppia Salerno/Peron, potrebbe davvero determinare la vittoria per Sabrina, che ha davvero dimostrato di essere una donna che ‘oltre le gambe c’è di più’, parafrasando una canzone portata sul palco assieme a Jo Squillo anni fa. Sabrina è davvero di più e non solo durante il cha cha cha, il tango, il free style, il merengue o la samba: Sabrina Salerno, nelle clip o negli incontri dopo la performance del sabato con la giuria, ha mostrato un volto umano importante, una donna consapevole e realizzata che nel ballo ha anche abbattuto schemi mentali e diffidenze che l’hanno cresciuta sino a divenire una testa di serie da battere nella puntata oramai alle porte del talent, quella decisiva, la finalissima di sabato.

Sabrina Salerno e Samuel Peron, un’intesa difficile e la mossa vincente

Quale è stata la mossa vincente di Samuel Peron nel trovare quella che lui stesso ha recentemente definito sui rotocalchi, un’intesa difficile con Sabrina Salerno a Ballando con le stelle? L’attesa, questa è stata la sua arma, portando coreografie che permettessero a Sabrina di esprimersi, lasciandosi alle spalle quei contatti tra corpi che le frenavano nella sua marcia verso la finale assieme al maestro. Peron dichiara che Sabrina non amava davvero il contatto tra loro, si bloccava, era diffidente, ma Samuel, uno dei migliori maestri del talent di Rai 1 in assoluto, anche dal punto di vista psicologico ha dato prova della sua bravura come insegnante e di uomo rispettoso di un carattere che necessitava un approccio diverso dal solito.

Ora armonia di coppia sul palco e affinità sono l’espressione di una coppia davvero vincente, saranno le contingenze del momento a dichiarare il vincitore di questa edizione di Ballando con le Stelle 2021, sicuramente Sabrina Salerno e Samuel Peron sono sino all’ultimo candidati alla vittoria, e sarebbe meritata. Lo stesso Guillermo Mariotto, il giudice che vive spesso in un intervallo di giudizio che prevede lo 0 o il 10, ha dichiarato ai due che ha visto questa armonia suggellarsi nelle prove per divenire sul palco intesa che li porta a fare cose magnifiche. La concorrenza a Ballando con le Stelle 2021 è agguerritissima: Arisa, Valeria Fabrizi, Morgan, sono parte integrante di quella finale che prevede la totale incertezza. Di certo una coppia ora non teme più nessuno perché è formata da due che sono uno durante il ballo e Sabrina e Samuel si giocheranno le loro carte sino all’ultimo televoto.



