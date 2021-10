Sabrina Salerno e Samuel Peron/ Scintille a Ballando con le Stelle 2021: “È cattivo!”

Sabrina Salerno e Samuel Peron la coppia sexy di Ballando con le Stelle!

La bellissima Sabrina Salerno e il carismatico Samuel Peron costituiscono una delle nuove coppie in gara nella quindicesima stagione del talent show Ballando con le Stelle. Proprio in queste ore, la showgirl è impegnata con le prove per il debutto nella trasmissione di Rai Uno condotta da Milly Carlucci e, di tanto in tanto, posta qualche messaggio sui social dedicato ai fan. Da subito ha voluto condividere la sua felicità di far parte del cast di Ballando con i suoi follower, rivelando di non vedere l’ora di cimentarsi in questa avventura.

Alla cantante è stato assegnato come maestro Samuel Peron: “Ho trovato pane per i miei denti, tanto so che mi massacrerà”, ha affermato con ironia la concorrente. In uno dei suoi ultimi post si legge che il ballo di coppia è travolgente, genera entusiasmo e coinvolge la persona, ma è anche molto faticoso, deprimente e stressante. I suoi sostenitori sono impazienti di vederla danzare e la immaginano già sul gradino più alto del podio del programma. In particolare, il pubblico maschile è particolarmente di supporto e considera molto fortunato Peron.

Chi è Sabrina Salerno: biografia della showgirl

Sabrina Salerno è una cantante, showgirl e attrice e la sua carriera ha preso il via negli anni Ottanta, dopo la sua scoperta da parte di Claudio Cecchetto. In poco tempo, Sabrina è diventata un sex symbol e, a seguito della vittoria di numerosi concorsi di bellezza – incluso Miss Italia nel 1984 -, il piccolo schermo l’ha accolta nel programma “W le donne”, condotto da Andrea Giordana e Amanda Lear.

Parallelamente, è avvenuto anche l’esordio in qualità di cantante, nel 1986, con il brano Sexy Girl e numerosi suoi brani hanno avuto il privilegio di entrare nelle hit parade d’Oltremanica. Tv, musica ma anche cinema: Sabrina Salerno ha avuto la possibilità di recitare in alcuni film come “Grandi magazzini” e “Fratelli d’Italia” con Jerry Calà. Ha partecipato, inoltre, a programmi televisivi di successo, tra cui: “Premiatissima”, “SandraRaimondo show” e “Grand Hotel”. Per quanto concerne la vita privata, nel 2006 la showgirl ha sposato Enrico Monti dopo 13 anni di fidanzamento. Dal loro amore è nato Luca Maria, che oggi ha 17 anni. Oggi Sabrina vive con tutta la famiglia a Treviso, mentre in passato ha fatto coppia fissa con Pierre Cosso.

Samuel Peron, chi è il ballerino di Ballando con le Stelle?

Samuel Peron è un veterano di Ballando con le Stelle e ha dimostrato una grande passione per la danza sin dalla tenera età di 4 anni. Da adolescente si è cimentato in differenti stili di ballo: latino americano, liscio, danza moderna, funky. Nonostante l’impegno per il ballo è riuscito a portare a termine il suo percorso scolastico, laureandosi in Scienze Motorie. Dopo il titolo di studio conseguito, Samuel si è dedicato esclusivamente al ballo.

Nella vita privata Samuel Peron è fidanzato con l’attrice Tania Bambaci, che nel 2010 ha vinto il titolo di Miss Sicilia, accedendo al concorso di bellezza Miss Italia. Prima di diventare maestro di Ballando, Peron ha partecipato a “Sabato al circo” e “Bravo Bravissimo”. Fino a questo momento, ha preso parte a 13 edizioni del programma di Milly Carlucci e ha vinto nel 2007 con l’attrice Maria Elena Vandone.

Sabrina Salerno e Samuel Peron: fan preoccupati per la showgirl

Sabrina Salerno in passato ha confessato di avere sofferto di ansia e attacchi di panico: per questo motivo, i fan sono preoccupati per lei e temono che le sue esibizioni possano essere compromesse dal suo stato emotivo. Da Sabrina e da Peron il pubblico si aspetta tanto divertimento e soprattutto sentimento, anche se l’impressione è che la cantante possa partire avvantaggiata in quest’avventura, in quanto nei suoi concerti abbina passi di danza all’esibizione canora, pur non essendo abituata al severo verdetto dei giudici di Milly Carlucci.

Un’altra preoccupazione da parte dei sostenitori della showgirl riguarda il fatto che, nonostante il suo fisico sia allenato, la preparazione di Samuel la sta realmente mettendo a dura prova. In un video che ha postato sui social, infatti, si vede la cantante con il fiato corto: “Vi dico quanto è cattivo!”, asserisce, riferendosi al suo maestro. Samuel, a pochi passi da lei, non crede alle sue orecchie: “Ma io?”. E Sabrina prosegue: “Da anni terrorizzi le persone. Quello più severo ce l’ho io”.



