Sabrina Salerno “Fase 2? Esco solo per spesa”/ “Ci provano con me sui social ma…”

Intervenuta a Rai Radio 2 nel corso della trasmissione I Lunatici, Sabrina Salerno ha raccontato come sta vivendo questi giorni di quarantena da Coronavirus: in particolare, ha spiegato come sia cambiata la sua routine nella Fase 2 rivelando che, in realtà, le cose sono esattamente come prima. “Nella Fase 1 andavo a fare la spesa, ora faccio lo stesso” ha detto, aggiungendo che potrebbe andare in ufficio ma lavora da casa e, rispetto alle sue attività specifiche, ci sia ben poco da fare rispetto a prima. Essendo anche “un po’ ipocondriaca”, la Salerno ha detto che già in tempi non sospetti utilizzava la mascherina e anche ora sceglie di usare il buon senso visto che “ognuno dice una cosa diversa”. Quello che gli manca però è il contatto con amici e amiche, andare al bar a prendere un caffè e mangiare al ristorante; dice, in relazione al figlio adolescente che, più abituato a lavorare con il computer, ha vissuto meglio il periodo, che gli adulti sono rimasti più scioccati ma se non altro lei ha riscoperto la nozione del tempo.

SABRINA SALERNO RACCONTA LA SUA FASE 2

Sabrina Salerno ha ammesso di essersi commossa con le immagini dei camion che trasportavano le bare a Bergamo: “Ho pianto, mi sono sfogata con molte amiche, non riuscivo a capire quanto stesse accadendo” ha confidato, mentre a farla sorridere è il vino rosso che è diventato suo alleato, per usare le sue parole. La Salerno ha poi parlato del rapporto con il suo corpo, sicuramente migliore rispetto a quello del passato: “Ieri mi facevo un sacco di paranoie, oggi sono molto più sicura di me stessa”. Ci lavora parecchio, è diventata costante e dice che a tavola potrebbe essere vegetariana ma è difficile farlo con due maschi in casa. “Non ho mai mangiato pesce nella mia vita, evito gli zuccheri da anni, amo il caffè amaro e il dolce lo mangio una volta ogni tre mesi”. Rivela anche di aver sofferto di insonnia, ma questo non è sorprendente: “Abbiamo avuto uno stravolgimento, abbiamo vissuto delle costrizioni e se fossero atterrati gli ufo mi sarei stupita di meno”. Quando esce infatti è come se andasse sulla luna e, “a meno che accada un miracolo, sarà così per un bel po’”.

C’è poi il racconto dei rapporti con marito e figlio, di cui apprezza la compagnia (ammettendo come dopo 28 anni non avrebbe mai pensato di essere contenta di avere il marito a casa), la confessione di come abbia imparato ad apprezzare il momento ma anche qualche preoccupazione legata al futuro in termini lavorativi: la Salerno ha detto che gli è stata chiesta la disponibilità in Francia e che l’idea sarebbe quella di riprendere le date a novembre, ma “non so neanche se mi faranno uscire dall’Italia”. Poi il rapporto con i follower: “C’è gente che mi manda 50 messaggi al giorno, mi chiama ‘amore mio’, mi chiede cosa faccio e come sto”. Dice di bloccare almeno il 5% delle persone, quelle che esagerano e pensano di potersi permettere tutto attraverso i social network. “E’ una cosa da scemi, ma secondo me alcuni non sanno neanche che possono essere bloccati”. La maggior parte dei follower però ha grande rispetto; ad essere geloso in casa è soprattutto il figlio, e a proposito di questo la showgirl ha raccontato di come un personaggio famoso in tutto il mondo, “di 21 anni più giovane di me e fidanzato con una modella”, ci abbia provato con lei tramite social. “Sono rimasta sconvolta” la confessione.



