Sabrina Salerno: “Fiera di me”/ “Rifatta da capo a piedi? Falso, fatta anche perizia”

Sabrina Salerno risponde alle accuse degli haters: “Sono fiera di me”. La showgirl, in una chiacchierata con Rudy Zerbi su Radio Deejay, ha parlato di alcuni temi che la toccano da vicino: dalla chirurgia estetica alle foto hot pubblicate su Instagram. La cinquantatreenne genovese ha oltre un milione di seguaci sul noto social network, ma non tutti le rivolgono parole al miele.

“Da quando ho 20 anni tutti dicono che sono rifatta da capo a piedi”, questa una delle tante critiche. La verità, tuttavia, è che uno dei punti di forza di Sabrina Salerno è puramente un dono di Madre Natura: il seno. Da tempo la showgirl lotta per dimostrare che in quest’ultimo non c’è la mano del chirurgo estetico, tanto che quando era giovane, ha rivelato, è stata costretta a recarsi in uno studio medico per farsi fare una perizia e dimostrare al mondo di non avere mai mentito. “Ha dichiarato che non avevo nessuna protesi”.

Sabrina Salerno: “Fiera di me”. 53 anni e non sentirli

Sabrina Salerno, alla veneranda età di 53 anni, tiene ancora banco alle influencer più giovani. Lo ha dimostrato qualche giorno fa pubblicando degli scatti provocanti con cui si è sostanzialmente guadagnata il titolo di Miss Maglietta Bagnata 2021. Ben 136 mila like in poche ore. Le critiche, anche in questo caso, tuttavia, non sono mancate.

“Io sono felice di essere arrivata a questa bella età così in forma, fisicata. Sono anche un po’ una motivazione per le donne che mi scrivono. Quindi voglio dire: se queste foto non le faccio adesso quando le faccio?! Ne sono fiera e per me è un vanto. Viva le donne, le donne forti, quelle che nonostante l’età passi si danno da fare”. Questa la risposta data dalla showgirl genovese nel corso della chiacchierata con Rudy Zerbi ai microfoni di Radio Deejay. Nessuno, dunque, può fermare la cantante di Boys.

