Sabrina Salerno “Foto sexy? A 53 anni mi diverto”/ “Mio figlio? Qualche volta…”

Bellissima, sensuale, mai volgare e con un fisico mozzafiato. Per Sabrina Salerno il tempo non passa mai ed oggi, a 53 anni, resta una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Con un corpo totalmente al naturale che allena regolarmente cercando di seguire anche un’alimentazione sana ed equilibrata, Sabrina Salerno si diverte a mostrare la propria bellezza sui social rendendo felici tutti i suoi fans che, con l’arrivo dell’autunno, dovranno rinunciare alle sue foto in bikini. Sempre sulla cresta dell’onda, Sabrina Salerno si racconta come donna, moglie e mamma in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi pubblicata nel numero in edicola da oggi, mercoledì 8 settembre.

Sabrina Salerno: "Fiera di me"/ "Rifatta da capo a piedi? Falso, fatta anche perizia"

“Quando sono partita avevo 17 anni, ero una ragazza insicura, piena di paure, una ragazza che nascondeva la sua timidezza dietro anche atteggiamenti aggressivi” – racconta Sabrina. “Oggi so chi sono e grazie ai social posso giocarmi queste cartucce meravigliose”, aggiunge.

Sabrina Salerno, mamma e moglie: “Con mio figlio qualche volta mi sono dovuta confrontare”

Sabrina Salerno, nel corso degli anni, è riuscita a costruire una carriera brillante. Contemporaneamente, però, ha anche formato una splendida famiglia con il marito Enrico Monti. La coppia ha un figlio, Luca che oggi ha 17 anni e con cui la showgirl ha costruito un rapporto di fiducia.

SABRINA SALERNO/ "Durante il lockdown piangevo spesso, mio marito Enrico Monti..."

“Con mio figlio ci sono dei paletti oltre ai quali non si va. Sono la madre, non un’amica o una sorella, il mio ruolo non si discute. Certo, magari vedere certe foto… Qualche volta mi sono dovuta confrontare, ma poi chiudo il discorso. Non faccio male a nessuno, ho 53 anni. Se non lo faccio ora, non lo faccio più“, aggiunge Sabrina che, con il marito, si augura di “poter invecchiare insieme”.

LEGGI ANCHE:

Sabrina Salerno/ "Ho avuto tre uomini nella mia vita, il resto è stata roba da nulla"

© RIPRODUZIONE RISERVATA