Sabrina Salerno foto sexy, frase filosofica/ “Perché non scrivi ‘guardate le tet*e’?”

Sabrina Salerno torna alla carica su Instagram con una foto mozzafiato per i suoi fan. In queste settimane il suo account è preso d’assalto, visto che pubblica scatti in bikini che fanno impazzire i suoi follower. La 52enne mostra un fisico da far invidia e quindi le sue immagini fanno incetta di like e commenti. Tra questi ve ne sono alcuni anche simpatici, sebbene si tratti di alcune critiche. Niente a che vedere con le sue curve, del resto per Sabrina Salerno il tempo sembra essersi fermato. Il riferimento è alla tendenza di molte persone sui social di pubblicare foto sexy per poi inserire nella didascalia riflessioni profonde. Basta fare un giro tra gli account delle influencer: al netto dei post per sponsor e pubblicità, ce ne sono alcuni in cui si lasciano andare a citazioni forbite, ma accanto a foto in cui si mostrano in costume da bagno o in atteggiamenti poco riflessivi. E questo è in effetti il caso di Sabrina Salerno.

SABRINA SALERNO, FOTO SEXY SU INSTAGRAM E FRASE FILOSOFICA…

Sabrina Salerno ha scritto su Instagram: «La vita è fatta d’istinti e d’istanti, il problema è che viviamo distinti e distanti. Cosa cambia? Manca un banale apostrofo, eppure cambia tutto. #resilienza #alwayssmiling». Ma per quanto profonda, la frase non cattura l’attenzione quanto la sua foto in intimo. E un fan glielo fa notare senza giri di parole: «Ma perché le fi..e scrivono frasi filosofiche sotto a foto in cui andrebbe solo scritto “guardate che gran belle tette che ho”? non ci sarebbe nulla di disdicevole». E in effetti il suo post più che aprire un dibattito su quella riflessione è un tripudio di like e complimenti per il suo aspetto fisico. Lo stesso utente del commento sopracitato ha poi aggiunto un altro commento simpatico: «Leggo ogni tuo post con dedizione. Non vorrei che i carciofi si distraessero a ragionare sulla frase e non guardassero la foto…». E poi ha precisato: «Trovo un po’ bizzarra questa moda di abbinare riflessioni anche intelligenti a foto sexy. Entrambe le cose sono apprezzabili e una non ha bisogno dell’altra. Tutto qua. A me @sabrinasalernofficial piace per entrambe le cose».





