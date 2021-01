Sabrina Salerno/ Furto d’identità social, foto col figlio “Adesso basta!” (Verissimo)

Ci sarà anche Sabrina Salerno nel sempre ricco cast di ospiti di “Verissimo” di questo pomeriggio: nella nuova puntata di oggi 30 gennaio dell’oramai tradizionale ‘contenitore’ del sabato (a partire dalle ore 16) condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, oltre ad Andrea Bocelli, Nek e Patrizia Mirigliani i riflettori si accenderanno infatti anche sulla 52enne showgirl, cantante e attrice originaria di Genova che peraltro negli ultimi tempi ha avuto modo di far parlare ancora di sé, non solo per i suoi scatti sempre apprezzati su Instagram ma anche per una disavventura occorsale recentemente e che l’ha molto infastidita perché è stato tirato in ballo il figlio.

Riguardo alle foto che periodicamente pubblica sui suoi account social, ce n’è uno in particolare che non era nemmeno troppo ‘hot’ ma ha fatto ugualmente il giro del web: seduta comodamente in divano, la Salerno si è fatta fotografare e poi ha postato accanto una didascalia in cui ha provocato… i suoi provocatori: “Ohhhh … oggi Photoshop non funziona!!! Come faccio a cancellare il segno sul naso???!!! Zoomate… zoomate…” ha scritto, in riferimento a chi la accusa di ritoccare le foto. Chiaro tuttavia era ancora il sibillino sottotesto con cui invitava i follower a fare lo zoom dello scatto non certo in corrispondenza del naso ma, come ha lasciato intendere qualcuno, del suo celebre decolleté.

SABRINA SALERNO E IL FURTO DELL’IDENTITA’ SUI SOCIAL: “ORA BASTA PERCHE’…”

A proposito della disavventura di cui sopra, e di cui dovrebbe parlarne con la Toffanin fornendo anche qualche dettaglio in più dopo averne fatto menzione in un post su Facebook, si è saputo qualche giorno fa che Sabrina Salerno è stata vittima di un furto d’identità. Da qui la denuncia alla Polizia Postale di Treviso fatta dalla showgirl dato che nella rete di questi presunti hacker ci sarebbe anche suo figlio minorenne. “Sono abituata ai soliti furti di identità, sono abituata alla cattiveria, all’ignoranza e alla stupidità ma qui siamo andati ben oltre” ha scritto in un breve post apparso qualche giorno fa aggiungendo un “Adesso basta!” in chiusura che lascia trapelare un certo fastidio per delle pratiche che evidentemente vanno avanti da tempo.

Un post che la Salerno ha ‘screenshottato’ e riportato sul suo profilo (dopo che le era stato segnalato) era infatti apparso sul social network VK (VKontakte), una rete sociale che è una sorta di clone di Facebook che in Russia va per la maggiore: il suddetto post faceva riferimento a un profilo fake dell’attrice con tanto di foto rubate dagli account ufficiali della Salerno, ma condite con didascalie e commenti offensivi nei suoi confronti. Cose che purtroppo oggigiorno accadono sempre più spesso, ma la cosa che ha fatto scattare stavolta la sua reazione è che in uno scatto, assieme a lei, c’era anche suo figlio e nemmeno col volto pixellato. “Ora basta!” è sbottata e, a quanto si sa, gli agenti della Postale sono al lavoro per risalire all’identità dei responsabili del furto.

