Sabrina Salerno, gli scatti hot dividono i fan/ 30 anni d’amore con Enrico Monti

Sabrina Salerno, sex symbol su Instagram anche a 54 anni

Sabrina Salerno è ancora oggi, dopo il successo tra gli anni ’80 e ’90, tra i volti più iconici del mondo artistico italiano. La cantante, scoperta da Claudio Cecchetto, ha trovato la sua strada nel settore della disco dance all’italiana, arrivando a vendere circa 20 milioni di dischi nel corso della sua carriera. La svolta artistica arriva con i brani Sexy Girl e Boys, riuscendo a farsi conoscere in tutta europa. In particolare, con la canzone dance Boys riuscì a scalare la classifica delle hit britanniche, raggiungendo il terzo posto.

Dopo i successi in ambito musicale, Sabrina Salerno si è imposta negli ultimi anni anche come personaggio televisivo, tra programmi di intrattenimento e salotti televisivi. Con la sua solita verve, ostenta con frequenza la bellezza di un corpo scultoreo, curato con la massima attenzione dal punto di vista del fitness e dell’alimentazione. Lei stessa ha più volte raccontato i segreti della sua tenuta fisica; nonostante i 54 anni, sui social sfoggia un fisico mozzafiato che scatena spesso l’invidia degli haters e molteplici apprezzamenti da parte dei fan. Il profilo Instagram di Sabrina Salerno è infatti oggetto di dibattito per gli ultimi post, in particolare per alcuni scatti bollenti che dividono l’opinione social.

Sabrina Salerno, dalla passione per il fitness all’amore trentennale per Enrico Monti

L’ultima foto in bikini di Sabrina Salerno ha scatenato i fan, tra commenti rapiti dalla bellezza della cantante, all’età di 54 anni, e chi ritiene eccessivi gli scatti pubblicati sui social dal punto di vista del contegno. L’artista, in una recente intervista per Gente, aveva appunto spiegato come i suoi post social raccontino la sua passione per il fitness e per l’equilibrio. Senza eccessi, il segreto della bellezza di Sabrina Salerno risiede negli allenamenti costanti e nell’attenzione minuziosa dal punto di vista alimentare.

Se da una parte le foto di Sabrina Salerno dividono i social, dall’altra, la vita sentimentale della donna è per molti un esempio di amore vero e puro. La cantante infatti, pochi mesi fa, ha festeggiato ben 30 anni di relazione con l’imprenditore Enrico Monti. In una recente intervista per il Corriere della Sera, entrambi hanno avuto modo di raccontare piccoli aneddoti sulla loro storia. “Nessuno avrebbe scommesso un centesimo su di noi, nemmeno i nostri amici“, spiega Sabrina Salerno, mentre il marito Enrico Monti rivela: “Quando ci siamo conosciuti ero sposato da poco e avevo un figlio…” , con la cantante che aggiunse: “L’amore non lo spieghi con la logica, io in lui avevo visto l’amore salvifico“.











