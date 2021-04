Sabrina Salerno/ “Ho avuto tre uomini nella mia vita, il resto è stata roba da nulla”

Sabrina Salerno ospite della nuova puntata di Top Dieci, il varietà di successo condotto da Carlo Conti su Rai1. La bellissima cantante ha rappresentato per un decennio il sogno di milioni di italiani, ma in realtà lo è ancora oggi. Le sue canzoni sono diventati un cult in Italia e nel mondo portandola a diventare una vera star. Considerata una vera e propria icona sexy degli anni ’80, Sabrina Salerno dalle pagine di Treviso Today ha ricordato i suoi anni d’oro rivelando: “non ho mai rischiato di perdere la testa, l’ho sempre avuta sulle spalle. Ma in quel periodo di grande lavoro, ero alla ricerca del principe azzurro, cercavo l’amore, ma non mi si filava nessuno”.

E’ davvero strano sentire queste parole da una delle cantanti italiane più belle di sempre, ma la Salerno ha aggiunto: “non mi si filava nessuno, lo giuro, mi innamoravo di persone che mi evitavano, mi sentivo molto sola. Mi dicevo che se il prezzo del successo era quello, forse non ne valeva la pena”. Pochissimi, infatti, i fidanzati come ha rivelato: “il primo fidanzato serio l’ho avuto nel ’91, poi nel ’92 mi sono messa con mio marito. Ho avuto tre uomini nella mia vita, il resto è stata roba da nulla. Negli anni ’80 ero desiderata superficialmente, ma poi nella mia vita c’era il vuoto. Quelli che mi piacevano e non mi filavano, poi sono tutti tornati. Anni dopo ci hanno provato, ma gli è andata male”.

Sabrina Salerno oggi: “Mio figlio ha sedici anni ma è molto maturo”

La vita di Sabrina Salerno è cambiata quando ha incontrato l’uomo della sua vita. Si tratta di Enrico Monti, l’uomo con cui sta da 28 anni e che ha sposato nel 2006. Dal loro amore è nato il figlio Luca a cui è legatissima. “Sto con mio marito da quasi 28 anni. In questi due mesi sono sata molto felice di averlo a casa” – ha raccontato l’artista a trevisotoday.it rivelando di aver trascorso la quarantena con lui e il figlio. Non è stato un periodo facile per la cantante che ha confessato: “mi è stato di grande aiuto, è stato un grande sostegno psicologico. Piangevo spesso, vedevo nero, ho avuto delle giornate proprio nere, mio marito, insieme a mio figlio, mi sono stati molto d’aiuto. Mio figlio ha sedici anni ma è molto maturo, ha la testa di un cinquantenne a volte. E’ molto razionale, razionalizza tutto, cercava di farmi ragionare”. Tanto successo, ma anche i classici momenti no come ha rivelato la cantante: “ho avuto momenti durissimi, ero abituata a prendere tre o quattro aereo al mese, avrei dovuto fare il primo concerto ad aprile, venivo da Sanremo, mi sembrano passati venti anni. Ora vivo alla giornata, ma non è da me. Ho capito che è impossibile controllare le cose. Bisogna apprezzare il momento”.

