Sabrina Salerno “Ho avuto un manager mostro”/ “A 17 anni mi sfruttava e manipolava”

Sabrina Salerno continua a mietere successi e anche in questi mesi di lockdown ha avuto modo di intrattenere il suo pubblico sui social tra eventi a cui prendere parte e foto da capogiro. Il suo fisico continua ad essere quello che tutti abbiamo conosciuto negli anni ’90 e questo la rende ancora irresistibile anche per i programmi tv che fanno a gara per riuscire ad intervistarla e ingolosire il pubblico. Proprio questa sera la bella artista sarà protagonista del programma di Rai2 di Pierluigi Diaco che riuscirà a fare una cavalcata nella sua vita coinvolgendola in un’esperienza “sonora” dai risvolti imprevedibili. In particolare, il conduttore porterà Sabrina Salerno a raccontare emozioni, persone ed eventi importanti seguendo dieci frammenti sonori in tre diversi periodi della sua vita partendo dall’infanzia e finendo fino ai giorni nostri, una donna affermata, nota e sempre sulla cresta dell’onda ma senza mai mettere da parte la sua famiglia.

La storia del manager mostro e degli “abusi” mentali

Proprio nei giorni scorsi, Sabrina Salerno si è mostrata in tutto il suo splendore con un bel bikini sulla neve e non c’è bisogno che lo scatto ha fatto il giro del web e ha portato a casa un boom di like ma la cosa di cui si è parlato nei giorni scorsi è il suo intervento a Verissimo in cui ha rivelato nuovi dettagli su quello che ormai è stato definito il suo manager mostro, Giampiero Menzione: “A 17 anni ho incontrato un uomo manipolatore, verbalmente violento, che cercava i miei punti deboli per colpirli e rendermi sempre più fragile. Era un uomo che riusciva a soggiogare tutte le persone che aveva a fianco… Mi ha rubato tantissimi soldi e ha fatto delle cose che non si possono nemmeno raccontare”. Sabrina Salerno ci tiene a precisare di non aver ricevuto avances sessuali ma poi rilancia: “Credo che abbia abusato di altre ragazze”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA