Sabrina Salerno hot su Instagram / “Nessuno attacchi me e i miei follower”

Sabrina Salerno irresistibile su Instagram, ha risposto alle critiche dopo gli scatti hot postati sul noto social network di Mark Zuckerberg. L’icona sexy degli anni ottanta è finita al centro di un polverone per l’ultimo scatto postato sul proprio account; una foto che ha messo in risalto un corpo da urlo ed uno stato di forma straordinario. In molti non hanno apprezzato l’esuberanza della Salerno, che al tempo stesso ha ricevuto messaggi di apprezzamento da parte di tanti fan. “Dedico questo post a quelle migliaia e migliaia di persone che oggi mi hanno scritto in privato”, ha scritto sul suo profilo social. “Non avevo mai ricevuto così tanti messaggi!! Tantissima solidarietà femminile!! Grazie di cuore !! W le donne intelligenti, w le donne che amano le donne, w le donne che sostengono le donne, w le donne che non sono invidiose, w le donne che amano la bellezza e la sensibilità delle altre donne”. Sabrina Salerno quindi ha voluto ringraziare anche i fan del mondo maschile: “Grazie anche a tutti gli uomini che mi hanno sostenuto .. un abbraccio virtuale a tutti voi. Le parole sono importanti e hanno un peso: nessuno può permettersi di insultare gratuitamente me e i miei followers. Buona serata”.

Sabrina Salerno, curve da capogiro su Instagram

Pure Sabrina Salerno si è fatta coinvolgere dalle tendenze del momento e ha trovato in Instagram un ottimo alleato per rivitalizzare la propria immagine pubblica. La showgirl, all’età di cinquantuno anni, mostra un fisico invidiabile e sfoggia scatti da batticuore. Il clima è bollente sulla sua pagina Instagram, non potrebbe essere altrimenti visti i numerosi post sexy pubblicati sul suo profilo. Una delle ultime foto, in cui indossa solo una camicetta trasparente, uno slip nero ed un paio di stivaletti color argento, ha letteralmente mandato in visibilio il pubblico. Niente reggiseno per la modella, che orgogliosa mette in evidenza un décolleté notevole: “Splendida, finalmente qualcosa di interessante su Instagram!”, le scrive un fan. “Bomba sensuale! Che ragazza fantastica”, «Sei straordinaria Sabrina!”, “Bellissima donna”, tra gli altri commenti.

Sabrina Salerno, ironia e sensualità sul suo account Instagram

Molti fan hanno poi commentato con grande ironia la didascalia “This boots are made for walking”. Quasi nessuno ha notato le scarpre indossate da Sabrina Salerno, l’attenzione era unicamente rivolta sulla scollatura: “Gli stivali sono veramente belli come te che indossi!”, «Si si… Tutti a guardare i tuoi stivali!” scrivono i follower. Un fan molto ironico, invece, ha scherzato così: “Ho i crampi ai polsi, ti prego basta!”. Un post a cui la Salerno ha risposto con altrettanta simpatia: “Stai facendo flessioni sul pavimento?”



