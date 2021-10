Sabrina Salerno il dramma dell’abbandono del padre/ “Compromesso il rapporto con gli altri uomini”

Sabrina Salerno e gli ex famosi? La vita sentimentale della showgirl non è certamente quella di un’icona sexy anni ’80 come viene spesso descritta. La bellissima showgirl, infatti, intervistata da I Lunatici ha rivelato di aver avuto pochissimi uomini nella sua vita. “Il primo fidanzato serio l’ho avuto nel ’91 – ha dichiarato -, poi nel ’92 mi sono messa con mio marito. Ho avuto tre uomini nella mia vita, il resto è stata roba da nulla. Negli anni ’80 ero desiderata superficialmente, ma poi nella mia vita c’era il vuoto. Quelli che mi piacevano e non mi filavano, poi sono tutti tornati. Anni dopo ci hanno provato, ma gli è andata male”.

Sabrina Salerno, scollatura hot a Ballando con le Stelle/ Smith: "così è volgare"

Durante la quarantena però la bella Sabrina è stata agganciata sui social da un personaggio famoso di cui però non è dato sapere il nome. A rivelarlo è stata proprio la cantante di “Boys boys boys”: “mi è capitato un personaggio famoso in tutto il mondo di 21 anni fidanzato con una modella che ci ha provato sui social. Sono rimasta sconvolta. Non capisco come un ragazzo di 21 anni così famoso si sia preso quasi una ossessione per me”. Non ha nulla da temere il marito Enrico Monti, l’imprenditore che le ha rubato il cuore: “sto con mio marito da quasi 28 anni. In questi due mesi sono stata molto felice di averlo a casa, ora quasi mi dispiace che vada in ufficio. Mi piace averlo a casa”.

Sabrina Salerno "Ho seno prosperoso non esagero con le mosse sexy"/ Il suo 'difetto' a Ballando con le stelle

Sabrina Salerno e il rapporto con il padre: “l’ho perdonato”

La vita di Sabrina Salerno è stata segnata dal rapporto conflittuale con il padre. “Quando ti manca la figura paterna viene compromesso il rapporto con gli uomini. Non è una caso che io poi mi ritrovi sempre a lavorare con le donne. Quando non vieni accettata da tuo padre, te lo porti dietro tutta la vita. Io questo abbandono l’ho elaborato, ne ho fatto una motivazione” – ha detto la cantante dalle pagine del settimanale Oggi.

Nonostante il rifiuto del padre però ad un certo punto la Salerno ha reagito: “mi sono detta: non mi riconosci? E allora diventerò famoso. Volevo dimostrare a mio padre che sarei diventata qualcuno. Salvo poi scoprire che non è il successo che riempie i vuoi, anzi può farti sentire ancora più sola. “Ho perdonato lui, ma con gli altri uomini spesso entro in conflitto. Quando è morto mio padre mi sono ritrovata ad affrontare tutto questo e ci sto lavorando ancora, ma ora sono più serena. Mi salva l’ironia”.

SABRINA SALERNO E SAMUEL PERON, BALLANDO CON LE STELLE/ Smith resta a bocca aperta

© RIPRODUZIONE RISERVATA