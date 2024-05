Sabrina Salerno, incidente hot a L’Acchiappatalenti/ La camicia si “apre” in diretta e Milly corre ai ripari

Problema con la camicetta per Sabrina Salerno durante la prima puntata dell’Acchiappatalenti

“Ho un problema! Mi si è aperta la camicia!”. Parte con un piccolo incidente hot l’avventura di Sabrina Salerno all’Acchiappatalenti, il nuovo programma in onda su Raiuno. La celebre showgirl, durante l’esibizione di uno dei talenti, rigorosamente mascherato, deve fare i conti con un piccolo problema alla camicia, che per qualche momento si “apre” all’improvviso, regalando una vista mozzafiato al pubblico.

Sabrina Salerno corre subito ai ripari, con l’aiuto di Milly Carlucci che cerca di sistemare il tutto. Le telecamere si spostano mentre la soubrette genovese prova ad allontanarsi dalle inquadrature. L’incidente hot, però, è già servito e sotto gli occhi di tutti.

Milly Carlucci in aiuto di Sabrina Salerno dopo l’incidente con la camicetta

Tutti lo stavano aspettando ed è arrivato. L’incidente hot di Sabrina Salerno all’Acchiappatalenti fa discutere i fan, che non hanno potuto fare a meno di ammirare le curve della celebre modella. Per fortuna non è accaduto nulla di compromettente, la camicia ha ceduto all’improvviso ma Sabrina è stata pronta ad intervenire ed evitare ulteriori imbarazzi.

Repentino, come dicevamo, l’intervento di Milly Carlucci, che poi ha distolto l’attenzione dalla sua ospite riportando il focus sulla gara. Tutto torna nella norma, dunque. Giusto il tempo di aggiustare la camicetta…











