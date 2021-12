Sabrina Salerno, incidente hot in diretta/ Il reggiseno si slaccia e…

Piccolo incidente hot per Sabrina Salerno durante la finale di Ballando con le Stelle 2021. La concorrente genovese, mentre si esibisce di fronte alle telecamere di Raiuno, deve fare i conti con uno scherzetto del suo reggiseno, un po’ troppo “morbido”. Così, senza volere, Sabrina Salerno ha dato uno spettacolo inaspettato agli occhi del pubblico di Ballando con le Stelle 2021, in particolare, quello maschile che non ha potuto far altro che posare il suo sguardo sul generoso décolleté della ballerina.

Sabrina Salerno: "Natale 2020 tragico, passato a piangere"/ "Mio figlio in ospedale"

Sabrina Salerno, reggiseno slacciato durante la diretta di Ballando con le Stelle 2021

Sabrina Salerno, con grande nonchalance, rimedia all’incidente hot e tira dritta, regalando l’ennesima performance spettacolare. Il fuori programma, dunque, non distrae la cinquantenne genovese, ormai abituata ad essere chiacchierata per la sua fisicità e per le sue curve attraenti. Anche in questa puntata finale la showgirl non si è fatta mancare nulla. Chissà se riuscirà a tagliare il traguardo e portarsi a casa la vittoria.

