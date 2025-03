Sabrina Salerno è pronta a trascorrere una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria durante lo Speciale Sanremo de L’Eredità, il quiz show condotto da Marco Liorni in prima serata su Rai1. La showgirl è tra le protagoniste ospiti della puntata in onda sabato 8 marzo 2025 e torna in tv dopo aver lottato contro un tumore scoperto per caso dopo un semplice controllo di routine. “«A luglio, dopo un normale controllo che faccio tutti gli anni da quando ho 35 anni, mi hanno richiamato al telefono per tornare in ospedale” – ha raccontato la cantante di Boys che, una volta tornata in ospedale, si è sottoposta a dei controlli più approfonditi tra cui anche un agoaspirato.

La cantante ha affrontato con grande coraggio la battaglia contro il cancro, ma ospite di Verissimo ha confessato: “ho avuto tanta paura quando entra nella tua vita”. La scoperta di un cancro è sempre un colpo al cuore, ma sin da subito la Salerno ha compreso che doveva affrontare un percorso più serio.

Fortunatamente Sabrina Salerno non si è dovuta sottoporre alla chemioterapia, ma la showgirl e cantante ha voluto rassicurare tutti precisando: “oggi le chemio sono molto più leggere, ho visto amiche che l’hanno superata benissimo”. L’invito di Sabrina Salerno, infatti, è quello di fare prevenzione anche sotto i 35 anni: “fate con regolarità un’ecografia, magari una mammografia”. Quando ha scoperto di essersi ammalata di cancro, la Salerno è stata travolta dall’affetto del pubblico e dei fan ricevendo tantissimi messaggi di affetto che la invitavano a non abbattersi.

Il figlio Luca Maria Monti ha vissuto con apprensione la malattia della mamma considerando anche la giovane età, anche se Sabrina Salerno non ha fatto trasparire alcuna paura o timore. “Mi ha sempre accompagnato in tutti i viaggi all’estero” – ha confessato la cantante che ha concluso dicendo – “non mi sono mai fatta vedere debole”.