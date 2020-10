SABRINA SALERNO/ L’icona sexy da Barbara D’Urso: cosa canterà a “Domenica Like”?

Ci sarà anche Sabrina Salerno tra gli ospiti della puntata di oggi di Domenica Live. Barbara D’Urso ospita l’icona sexy anni Ottanta e Novanta che negli ultimi tempi è tornata ad appassionare tanti italiani che l’hanno riscoperta grazie ai social network, dove la Salerno è ogni giorno protagonista con scatti e video particolarmente apprezzati dal pubblico maschile. Ma cosa farà la Salerno nel salotto della D’Urso? Da quel che si apprende, Sabrina sarà la protagonista del giorno dello spazio denominato “Domenica Like“. Alla Salerno toccherà il piacevole compito di interpretare la canzone di un famoso cantante. Per il momento regna il più grande riserbo su quale sarà il titolo del brano interpretato dalla Salerno, ma c’è da scommettere che gli autori della D’Urso avranno scelto per lei un brano in cui esaltare tutta la sua sensualità e carica esplosiva.

SABRINA SALERNO OSPITE DI BARBARA D’URSO A DOMENICA LIVE

La 52enne Sabrina Salerno lo scorso maggio ha rilasciato un’intervista ai microfoni de I Lunatici di Radio 2 in cui ha dato modo a tutti gli appassionati di apprendere alcuni dettagli non così noti sul suo conto. In pochi sanno, ad esempio, che la desideratissima Sabrina è in realtà sposata dal 2006 con Enrico Monti, da cui ha avuto il figlio Luca. Proprio il marito è stato per lei di incredibile supporto nei giorni del lockdown: “Sto con mio marito da quasi 28 anni. In questi due mesi sono stata molto felice di averlo a casa, ora quasi mi dispiace che va in ufficio. Mi piace averlo a casa. Non l’avrei mai detto perché per assurdo quando andiamo in vacanza litighiamo. Invece in questo periodo non abbiamo mai litigato, anzi mi è stato di grande aiuto, è stato un grande sostegno psicologico. Piangevo spesso, vedevo nero, ho avuto delle giornate proprio nere, mio marito, insieme a mio figlio, mi sono stati molto d’aiuto. Mio figlio ha sedici anni ma è molto maturo, ha la testa di un cinquantenne a volte. E’ molto razionale, razionalizza tutto, cercava di farmi ragionare. Ho avuto momenti durissimi, ero abituata a prendere tre o quattro aereo al mese, avrei dovuto fare il primo concerto ad aprile, venivo da Sanremo, mi sembrano passati venti anni. Ora vivo alla giornata, ma non è da me. Ho capito che è impossibile controllare le cose. Bisogna apprezzare il momento“. Difficile darle torto…



