Sabrina Salerno, marito e figlio: Enrico Monti e Luca Maria/ “La famiglia è quello che rimane”

Enrico Monti e Luca Maria sono il marito e il figlio di Sabrina Salerno, icona pop degli anni ’80 tra le protagoniste dell’evento musicale ‘Arena ’60, ’70, ’80’ in onda su Rai1. Un grande amore quello nato tra la cantante di “Boys boys boys” e l’imprenditore che lavora nell’azienda di famiglia occupandosi della realizzazione di camicie e abiti su misura per gli uomini. Insieme da quasi 25 anni, la coppia si è conosciuta per caso in uno studio di registrazione. A raccontarlo è stata proprio la Salerno che ha rivelato: “ci siamo conosciuti in sala d’incisione, lui aveva una sala d’incisione molto famosa in Europa. E lì sono rimasta”.

Un incontro che ha cambiato le vite di entrambi, visto che da quel momento non si sono più lasciati. La Salerno, una delle cantanti più desiderate degli anni ’80, ha sempre vissuto una vita privata lontana dai riflettori e dal gossip. La coppia si è anche sposata come ha raccontato la cantante a Vanity Fair: “siamo sposati da dieci anni e stiamo insieme da quasi 25” – rivelando che come tutti hanno vissuto i classici up & down.

Sabrina Salerno e Enrico Monti si amano come il primo giorno, anche se come tutte le coppie hanno vissuto dei momenti di difficoltà. A rivelarlo è stata proprio la cantante: “non sempre è stato facile, come tutte le coppie abbiamo vissuto alti e bassi”. Momenti che la coppia ha superato grazie al loro amore; un amore importante e basato su principi e valori che condividono entrambi come l’onestà, la moralità, il disinteresse per la mondanità e una profondità d’animo superiore alla media”. Dal loro amore è nato Luca Maria, il figlio tanto amato della cantante.

“La gravidanza più bella della mia vita – ha confessato la cantante di ‘Siamo donne’ – “ho mangiato come se non ci fosse un domani. È stato il periodo più sereno della mia vita. Era uno stato di estasi, è stato un figlio molto desiderato. La famiglia è quello che rimane, se non hai la salute e non hai l’amore sei rovinato anche con tutti i soldi del mondo”.



