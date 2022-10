Sabrina Salerno “Mi hanno portato via tanti soldi”/ “Fidata delle persone sbagliate”

Sabrina Salerno sex symbol indiscusso degli anni ’80 è ancora oggi una delle showgirl più belle dello spettacolo italiano

Sabrina Salerno, una carriera di grandi successi e record che l’hanno vista trionfare nelle classifiche italiane ed internazionali. Non solo, Sabrina è anche una moglie e mamma felice. Una donna completa quella che si racconterà nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin tra vita professionale e privata. Bella da togliere il fiato, Sabrina si è fatta conoscere ed apprezzare non solo per le sue forme, ma anche per il suo carattere schietto e sincero. “Sono una che dice sempre quello che pensa, non mi tiro mai indietro” – ha raccontato la showgirl in una intervista radiofonico rivelando – “questo carattere mi ha però anche penalizzata nel corso degli anni, perché il nostro mestiere è anche fatto di public relations”.

Ospite di Radio Deejay, la ex ballerina di Ballando con le Stelle ha parlato anche delle cose sbagliate soffermandosi su un grande errore commesso nella sua vita.

Sabrina Salerno: “l’errore più grande della vita? Affidarmi a persone sbagliate”

Nella vita tutti commettiamo errori, piccoli o grandi che siano. Nemmeno Sabrina Salerno né è immune, visto che a Radio Deejay ha confessato l’errore più grande della sua vita. Senza girarci troppo intorno la showgirl ha raccontato: “mi è capitato di affidarmi a persone sbagliate, quelli che all’inizio ti danno coraggio ma non hanno né l’onestà né le competenze per gestire gli artisti. Purtroppo capita a tanti. Fortunatamente a 24 anni sono uscita da questa situazione. Come ho dichiarato mi hanno portato via tanti soldi ma sono rinata dalle mie stesse ceneri, sono riuscita a ricostruire tutto”.

Un momento difficile della sua vita da cui però né è uscita a testa alta. Una vita non semplice quella della cantante: “da quando sono nata la vita mi ha sempre messo alla prova. Per fortuna, non mi sono mai fatta schiacciare” – ha detto parlando dell’ex manager – “avrei dovuto fare diversamente, ma avevo solo 17 anni quando ho iniziato ad avere successo. E non avendo una famiglia normale, ho accettato situazioni che mai avrei dovuto accettare. Per fortuna dopo qualche anno mi sono ribellata e ho messo tutto in mano agli avvocati. Lui mi ha sottratto milioni di euro”.

