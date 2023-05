Sabrina Salerno: “Mio seno rifatto? Fake news”/ “Ecco il certificato che lo dimostra”

Sabrina Salerno è uscita allo scoperto nelle scorse ore per provare a mettere fine una volta per tutte alle voci circa il suo seno. Da anni sono molti coloro che insinuano che la nota artista sia rifatta, ma la stessa ha sempre sostenuto il contrario e ieri ha aggiunto alle parole anche i fatti. Attraverso la propria pagina Instagram l’attrice e cantante ha pubblicato un certificato da parte di un noto chirurgo plastico, con tanto di carta intestata e firma, in cui viene dimostrato che il seno di Sabrina Salerno sia assolutamente naturale.

Le forme molto generose della bella cantante genovese avevano evidentemente tratto in inganno qualcuno, ma non vi è assolutamente nulla di artificiale, è tutto come mamma l’ha fatta: “Vedo in data in data odierna – si legge sul certificato del chirurgo medico pubblicato su Instagram dalla Salerno – la sig.ra Salerno Sabrina. Giunge alla mia attenzione per visita specialistica finalizzata ad escludere la presenza di protesi mammarie. Storia Clinica: la paziente non riferisce alcun intervento chirurgico al seno. È in follow up mammografico ed ecografico da circa 20 anni”. Il chirurgo ha quindi descritto il risultato dell’esame, specificando che dallo stesso non siano emerse “cicatrici, né masse palpabili”, per poi concludere scrivendo: “La storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari. (protesi)”.

SABRINA SALERNO: “SPERO DI AVER MESSO LA PAROLA FINE ALLA FAKE NEWS”

Sabrina Salerno è stata a lungo “perseguitata” da questa fake news del seno rifatto, visto che sono almeno 30/40 anni che se ne parla, ma lei ha sempre sostenuto il contrario, dicendo che è appunto naturale, ed ora è arrivata anche la certificazione anche se siamo certi che i più scettici, i complottisti e i cosiddetti leoni da tastiera storceranno comunque il naso, inventandosi delle mirabolanti tesi.

“Conclusioni – scrive la stessa Sabrina Salerno sulla sua pagina Instagram a corredo del certificato – la storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari. (protesi). Per completezza d’informazione vedi perizia chirurgo. Spero, con questo documento, di aver messo la parola FINE a una fake news che mi perseguita da più di trent’anni”.

