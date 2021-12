Sabrina Salerno: “Natale 2020 tragico, passato a piangere”/ “Mio figlio in ospedale”

Durante la finale di Ballando con le Stelle 2021, Sabrina Salerno racconta il “tragico natale” vissuto lo scorso anno. Lo fa con la solita ironia che la contraddistingue, ma con grande fiducia e ottimismo per l’anno che verrà: “Queste festività saranno sicuramente meravigliose. Il Natale dello scorso anno è stato una tragedia – racconta la concorrente genovese – perché mio figlio aveva la mononucleosi ed era in ospedale, noi in zona rossa, lui con quaranta febbre”. Insomma Sabrina Salerno spera di vivere queste festività con maggiore serenità rispetto a quelle del 2020.

Sabrina Salerno e un natale da dimenticare

“Ho passato a piangere lo scorso natale”, racconta la bellissima Sabrina Salerno nella clip che precede la sua esibizione. “L’albero quest’anno lo salto perché sono troppo stanca, a meno che qualcuno non lo faccia al mio posto, ma non credo, al limite i miei familiari mi manderanno la foto dell’anno scorso”, ironizza ancora la showgirl. “Mio figlio e mio marito sono due cuochi fantastici”, continua Sabrina, che ammette: “A me piace raggruppare gli amici per le feste perché sono comunque la mia famiglia”.

