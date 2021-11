Sabrina Salerno scollatissima fa infuriare Lucarelli a Ballando con le stelle/ “Mettere il burqa? perché no”

Sabrina Salerno super sensuale e provocante questa sera a Ballando con le Stelle 2021. La scollatura è esageratamente profonda e distrae Selvaggia Lucarelli, che pone la sua attenzione sul look audace della concorrente più che sulla sua performance straordinaria. “Dovrei presentarmi col burqa? Io ho una mia fisicità…”, si domanda sbigottita Sabrina, stanca delle solite critiche. La Salerno è stufa di ascoltare il solito ritornello e detesta l’etichetta di bomba sexy: “Il mio paso doble non è scontato. La coreografia non è scontata….”, sbotta la cinquantatreenne prima di lasciarsi andare ad un momento di commozione. “Il burqa potrebbe essere un’idea”, ironizza Selvaggia Lucarelli.

Arisa e Vito Coppola sempre più vicini/ La Lucarelli stuzzica "te lo sei mangiato"

Sabrina Salerno, la scollatura fa arrabbiare Selvaggia Lucarelli

Si sviluppa un vivace botta e risposta tra Sabrina e i giurati, con il pubblico che si alza in piedi per applaudirla. “Non dico che devi coprirti o snaturarti, sei l’unica che ha capito questo discorso”, precisa poi Selvaggia Lucarelli. “Sei comunque bellissima”. A quel punto interviene persino Alessandra Mussolini, che vuole togliersi un sassolino nei confronti della giornalista e alimenta la polemica: “Ma perché Sabrina Salerno dovrebbe mai mettersi il burqa? Poi arrivano i ballerini nudi e nessuno dice nulla”. Dello stesso avviso, più o meno, è Alberto Matano: “Sabrina Salerno è una donna di cinquant’anni che si racconta col suo cuore e quando è in pista performa. Ma cosa doveva indossare stasera?”.

LEGGI ANCHE:

Morgan e Selvaggia Lucarelli / Lui: "Ci siamo frequentati ma..."Infortunio Arisa, come sta?/ La diagnosi: "Frattura secondo metatarso da stress"

© RIPRODUZIONE RISERVATA