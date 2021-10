Sabrina Salerno, scollatura hot a Ballando con le Stelle/ Smith: “così è volgare”

Sabrina Salerno lascia tutti a bocca aperta, ancora una volta. La concorrente genovese si presenta a Ballando con le Stelle 2021 con un look estremamente provocante. Trasparenze e scollatura in risalto, l’aspirante ballerina sfoggia con orgoglio le sue forme generose. In una sola parola: personalità. Quella che nell’intervista precedente all’esibizione Sabrina Salerno mette in discussione, riconoscendo le sue fragilità e le sue insicurezze. “Non sono una con il carattere facile, a volte non mi sopporto nemmeno io..“, racconta alle telecamere di Raiuno.

Occhi puntati sulla showgirl, che sceglie una bachata e incanta con delle movenze eleganti e delicate. Una sorridente Sabrina Salerno rivela un talento ed una padronanza pazzesca del proprio corpo. “Mi arrivano messaggi da casa terroristici”, ironizza Zazzaroni a proposito del look seducente e sexy di Sabrina Salerno a Ballando con le Stelle. “Ginocchia chiuse altrimenti diventa volgare”, rimprovera Carolyn Smith, che riprende l’aspirante ballerina. La presidentessa, evidentemente, non la pensa come il pubblico a casa.

