Sabrina Salerno, scollatura hot ad Arena ’60, ’70, ’80/ Fan in tilt: “Belen scansati”

Sabrina Salerno in azione all’Arena di Verona con Boys, uno dei suoi brani più amati e ballati di sempre. La showgirl ruba letteralmente la scena ai suoi colleghi e alle sue colleghe con un’esibizione meravigliosa. Balza all’occhio una scollatura incantevole, ma anche movenze provocanti e irresistibili. Sui social sembra sia esplosa la Salerno mania, coi fan letteralmente ammaliati dalla cantante e la sua performance all’Arena di Verona. Per la serie cinquantatré anni e non sentirli, Sabrina si rivela carica come non mai ed in uno stato di forma davvero eccezionale.

Tutti perdono la testa, eccetto Amadeus, che giustamente mantiene contegno. Per la serata su Raiuno Sabrina Salerno sceglie un look total black, in grado di attrarre un’ondata di cuoricini e commenti esaltanti sui social. Da Instagram a Twitter, Sabrina Salerno è ufficialmente la regina del sabato sera e protagonista assoluta ad Arena ’60, ’70, ’80. “Oggi è ancora più bella”, il commento flash un fan. “Belen scansati”, aggiunge una ammiratrice. Spazio anche ad un piccolo siparietto in diretta con Amadeus, che sbaglia il titolo del pezzo cantato dalla Salerno. “Non si dice Boys Boys Boys!”, lo rimprovera simpaticamente la showgirl. “Si dice Boys!”.

