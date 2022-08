Sabrina Salerno sempre più hot, scatti bollenti su Instagram/ “Oggi sono meno timida”

Sabrina Salerno, una bellezza senza età

Sabrina Salerno, icona sexy del mondo dello spettacolo, è conosciuta in tutto il mondo. Curve pericolose, movenze sensuali e atteggiamento peperino, tipico di chi non si nasconde e di chi esprime sempre e comunque la propria, a costo di dover fare fronte a molte critiche. Della classe 1969 genovese ne abbiamo sentito parlare in tutti i modi. Recentemente l’abbiamo vista all’opera in tv, durante Ballando con le Stelle, e poi anche nei salotti televisivi, dove ha raccontato di sé e del suo passato, dove ha sempre cercato di far emergere la vera Sabrina. Quella che – paradossalmente – rischia di essere oscurata dalla sua bellezza.

Negli anni ottanta è letteralmente esplosa in termini di popolarità, canzoni come Boys Boys hanno conquistato milioni di persone. Ma molto spesso la soubrette ha dovuto combattere contro i luoghi comuni e contro le malelingue. Succede ancora oggi, nonostante sia un personaggio gradito al pubblico. Su Instagram è incantevole e i suoi scatti roventi e sensuali sembrano mettere tutti d’accordo.

Sabrina Salerno e il rapporto con la bellezza: “Va gestita e mantenuta”

“Oggi mi piaccio molto di più rispetto a quell’epoca”, ha raccontato in una bella intervista a Il Tempo. “Oggi mi sento io, forse sono anche più coraggiosa nel raccontarmi, sono meno timida. In realtà, a quei tempi, mi sono dovuta imporre di fare certe cose”, ha svelato Sabrina. La bellezza è un’arma importante per avere successo, ma bisogna saperla gestire, spiega la Salerno.

Che aggiunge: “E’ una grande fortuna sempre se la sai gestire. E poi la cosiddetta bellezza va mantenuta nel tempo, sia esteriormente che interiormente. Prendersi cura di se stessi è fondamentale per non perdersi mai”. Tanti sogni nel cassetto per la showgirl genovese, tra cui il desiderio di “condurre un programma per sole donne dove si raccontano. Donne che hanno voglia di essere sempre in forma cercando di non essere giudicate”.

