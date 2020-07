Sabrina Salerno, seno esplosivo in una foto/ “Sempre di vedetta” e i fan impazziscono

Sabrina Salerno non ha bisogno di presentazioni così come non ne hanno bisogno le sue lunghe gambe e, soprattutto, le sue curve mozzafiato. La star nostrana continua ad allenarsi e il tempo per lei sembra essersi ormai fermato e le sue foto in costume degli ultimi giorni non fanno altro che dimostrarlo. Sabrina Salerno appare bellissima, in forma e sempre molto attiva ma ad attirare l’attenzione dei fan sui social in queste ore, è stato il suo ultimo scatto nella bella Positano. Della location abbiamo avuto modo di vedere solo il nome perché l’intera foto è stata occupata dal suo sorriso ma, soprattutto, dal suo prorompente seno che ha occupato tutto il primo piano del suo selfie.

SABRINA SALERNO MOSTRA IL SUO SENO IN UN BIKINI STRIMINZITO E…

Inutile dire che il bikini non era tanto capiente e largo da tenere insieme il suo seno e coprirlo per intero e quindi lo scatto hot è stato servito facendo subito il giro del web in poche ore. I commenti hanno subito travolto la bella Sabrina Salerno tra chi spera ancora di conoscerla e andare oltre con lei mentre altri che continuare a pensare che ci sia qualcosa di miracoloso nel fisico della star e che forse anche lei abbia ceduto al fascino di un patto con il diavolo per rimanere l’icona sexy di sempre. Lei pubblica la foto e scrive: “Non abbasso mai la guardia : sto sempre di vedetta”. I fan in poche ore hanno ricambiato con oltre 60mila like e i commenti più disparati: “Se avessi tre desideri del genio,uno sarebbe fare l’amore con te” e ancora: “Mi piacerebbe essere lì con te”.

Ecco di seguito lo scatto di Sabrina Salerno:

Visualizza questo post su Instagram Non abbasso mai la guardia : sto sempre di vedetta. 😉 Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 22 Lug 2020 alle ore 12:00 PDT





