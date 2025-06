Sabrina Salerno ha affrontato una delle diagnosi più dure, una di quelle malattie di cui spesso si fatica anche a pronunciare il nome. La celebre cantante ha avuto un tumore al seno che per un certo periodo l’ha costretta a ritirarsi dalla scena televisiva e dedicarsi totalmente a sè stessa, tra paura e dolore per il futuro incerto. Ma questo non è bastato per placare le polemiche del pubblico, che ha avuto da ridire anche sulla presunta chirurgia della donna dopo la malattia.

In seguito all’operazione avvenuta all’ospedale di Treviso, molti fan hanno voluto sapere se avesse poi fatto qualche ritocco al seno. La polemica è sorta dopo che Sabrina Salerno è ricomparsa sui social con un corpo da favola. Lei, non ha esitato a rispondere a chi era sicuro avesse chiesto aiuto alla chirurgia, andando a pubblicare direttamente la dichiarazione del medico: “Conclusioni: la storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari (protesi). Per completezza d’informazione scorrere il carosello (Vedi perizia chirurgo)”. Che stoccata, eh?

Sabrina Salerno, seno rifatto? Lei risponde e gela la polemica: “Sono i famosi invidiosi…”

In realtà, la polemica sul presunto seno rifatto di Sabrina Salerno va avanti da anni, 30 per la precisione. Già dal 1980 la cantante, diventata famosa con Boys fu accusata di non avere un corpo naturale, soprattutto visto il seno perfetto e prosperoso. Ad aiutarla, uno stile di vita sano tra sport e allenamento durissimo: di recente ha confessato di aver capito di dover cambiare la sua routine facendo sport circa 4 volte alla settimana. In tutto ciò, Sabrina Salerno è orgogliosa che il pubblico sia convinto che il suo corpo è frutto di operazioni varie: “Sono felice di essere arrivata a questa bella, meravigliosa età, così in forma, fisicata. Mi dicevano che ero rifattissima a 20 anni, figurati a 53 anni“, spiega a Radio Deejay, “Sono i famosi invidiosi… Io da quando ho 20 anni mi sento dire che sono rifatta da capo a piedi. Se c’è una cosa che ho naturale al mille per mille è il seno“