Sabrina Salerno silenzia le fake news sul seno rifatto/ Angela Cavagna la gela: le foto su Instagram

Sabrina Salerno contro ogni fakw news: la verità sul suo seno

A distanza di tempo sembra non arrestarsi la disputa che vede contrapposte Angela Cavagna e Sabrina Salerno. La prima, circa 30 anni fa, accusò infatti la seconda di essersi sottoposta ad interventi di chirurgia estetica, in particolare per aumentare le misure del seno. Ne è nata una vera e propria disputa che, proprio in questi ultimi giorni, si è riaccesa sui social. Nella giornata di ieri, infatti, la cantante di Boys Boys Boys ha condiviso un carosello di scatti su Instagram, inclusa la fotografia della perizia di un chirurgo plastico alla quale si è affidata, che smentirebbe il suo ricorso ai ritocchini.

Enrico Monti e Luca Maria, marito e figlio Sabrina Salerno/ "Un amore salvifico"

“Conclusioni: la storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari. (protesi). Per completezza d’informazione scorrere il carosello. (Vedi perizia chirurgo). Spero, con questo documento, di aver messo la parola FINE a una fake news che mi perseguita da più di 30 anni” ha esclamato la Salerno, etichettando come falsità le dichiarazioni sul suo presunto seno rifatto.

Chi sono Enrico e Luca Monti, marito e figlio di Sabrina Salerno/ Vita professionale

Angela Cavagna attacca Sabrina Salerno: le foto prova e la frecciatina

Tuttavia le dichiarazioni di Sabrina Salerno, e la sua rivelazione per mezzo Instagram, hanno ricevuto la pronta risposta della “rivale” Angela Cavagna. La showgirl ed ex modella, nota negli anni ’80 e ’90 per vestire i succinti panni di un’infermiera sexy a Striscia la Notizia, ha replicato alla cantante con un doppio scatto, che paragona il loro seno tanti anni fa: nelle due foto si vedono infatti le due showgirl, con il loro seno a confronto.

E, a corredo della foto che sembra mostrare la scollatura della Salerno più piatta rispetto a quanto dichiarato, è arrivata una didascalia pungente da parte della Cavagna, all’indirizzo della collega: “Trova le differenze… Qui non si tratta di una perizia fatta da un amico chirurgo plastico, che peraltro senza una controparte lascia il tempo che trova, ma sarebbe sufficiente guardare le foto… Per concludere… grazie per la visibilità assolutamente non cercata né voluta ricevuta per una notizia di ben 30 anni fa per cui chiudo l’argomento e me ne torno al mare… Baci baci baci dalla vostra Angela“. Una polemica che, in queste ultime ore, sta decisamente infiammando il web!

Sabrina Salerno "mio figlio non mi voleva famosa"/ "Femministe mi tirarono molotov"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANGELA CAVAGNA (@angelacavagna)













© RIPRODUZIONE RISERVATA