Sabrina Salerno, sorpresa marito Enrico Monti/ Urla e stupore: “Io il più invidiato”

Sabrina Salerno riceve una bellissima sorpresa durante la semifinale di Ballando con le Stelle 2021. C’è il marito Enrico Monti in pista, pronto a danzare con lei e a supportarla nel suo percorso verso la finale. La soubrette genovese resta senza parole e la sua prima reazione, alla vista del marito, è un urlo liberatorio. “Ho deciso di prenderla come viene, di lasciarmi andare. Che sia quel che sia. Io ci metto tutto l’impegno del mondo”, dice una raggiante Sabrina davanti ai giudici, abbracciata al suo dolcissimo marito.

“Sono uno dei più invitati di Italia? Mai sentito…”, ironizza il marito di Sabrina Salerno. Enrico Monti è felicissimo del percorso della sua dolce metà nel programma di Milly Carlucci e la esalta davanti a milioni di telespettatori: “Io le avevo detto che questo in fondo era un reality, per cui che si sarebbe dovuta raccontare. All’inizio trovavo freddezza da parte di Samuel Peron, mi domandavo perché non ci fosse quella giusta dose di passione tra loro”, aggiunge il marito della showgirl, con un commento sorprendentemente equilibrato.

