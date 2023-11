Sabrina Salerno torna in tv? “Sto scrivendo…”/ Diaco imbarazza: “Sei donna?”

Sabrina Salerno condurrà un nuovo programma? “Sto scrivendo alcune cose”

Sabrina Salerno è stata l’ospite della puntata di oggi di Bella Ma’, venerdì 10 novembre. Lo showgirl e icona degli anni ’80 ha concesso una lunga intervista al padrone di casa in cui si è sbilanciata sulla sua vita privata e soprattutto a ripercorso la sua carriera dagli inizia fino ai giorni nostri, rivelando che è molto più serena adesso che non a vent’anni. E proprio con questa serenità affronta non solo la sua vita privata ma anche il suo lavoro.

Sabrina Salerno è nell’immaginario collettivo una icona sexy ma nella sua carriera ha dimostrato di essere un’artista a tutto tondo essendo una cantante, un’attrice e soprattutto una conduttrice. Solo per citare un esempio recente ha affiancato Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo nel 2020. Pierluigi Diaco, quindi, ricordando proprio quell’esperienza le ha chiesto se non avrebbe voglia di tornare in tv come conduttrice e Sabrina Salerno ospite a Bella Ma’ ha confessato: “Io sto scrivendo due cose e questa è una fase dove sto tirando fuori la mia vera essenza di donna che non è più una ragazzina e ne sono felicissima. Io a vent’anni ero tormentata.”

Sabrina Salerno durante l’intervista a Bella Ma’ si è confessata in maniera schietta e sincera ma durante la chiacchierata Pierluigi Diaco ha creato un momento di imbarazzo. Parlando della sua immagine, infatti, il padrone di casa del talk di Rai2 le ha chiesto: “Ma tu sei donna donna?” A questo punto imbarazzata Sabrina Salerno ha ribattuto: “In che senso? Sono un po’ maschiaccio ma quello è temperamento”. Diaco ha poi spiegato meglio che alludeva al fatto che è ha carattere, personalità e grande senso pratico.

A Bella Ma’ Sabrina Salerno ha poi parlato della sua esperienza a Ballando con le stelle in coppia con Samuel Peron svelando che nelle ultime puntate quando ha ricevuto la sorpresa del marito Enrico Monti non se lo aspettava per nulla e le è quasi preso un colpo: “Quel giorno era l’ultima puntata e ci hanno lasciati soli ed io pensavo che avrei dovuto ballare con Mikael Font invece era mio marito per farmi una sorpresa. Non me lo aspettavo e quando l’ho visto mi è venuto un colpo.”











