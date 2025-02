La battaglia di Sabrina Salerno contro il tumore al seno

Sabrina Salerno si è messa alle spalle un anno complicato: tutto è cominciato con la rottura dei legamenti della gamba destra mentre lavorava a un programma in Spagna, poi è arrivata la diagnosi del tumore al seno. Ne ha parlato a Verissimo, spiegando di aver appreso molto, su se stessa e sulla sua testardaggine, che l’ha spinta ad esempio a restare nel programma nonostante “fosse una tortura” che si stava infliggendo, perché non stava affatto bene. “Mi sono fatta del male ingiustamente“. A luglio durante un controllo annuale al seno ha scoperto la malattia.

ENRICO E LUCA MARIA MONTI, MARITO E FIGLIO SABRINA SALERNO/ La showgirl: "So che sono stati male..."

“Mi hanno chiamato chiedendomi di tornare in ospedale. Quando sono andata mi hanno fatto un’ecografia e l’ago aspirato, perché si è capito subito che questo nodulo era qualcosa di serio“. Fortunatamente il tumore era piccolo, perché la diagnosi è stata precoce. “Mi sento fortunata per aver fatto la mammografia, la faccio ogni anno“. Per un soffio non si è dovuta sottoporre a cicli di chemioterapia, ma si è sottoposta alla radioterapia. Per quanto riguarda la sua reazione, Sabrina Salerno lo ha vissuto inizialmente come un incubo da cui doveva svegliarsi.

Sabrina Salerno, chi è?/ Malattia e fine radioterapia: "Si chiude un cerchio, è stato un percorso che..."

La paura di Sabrina Salerno per la malattia

“Credo di aver avuto tanta paura come mai nella vita, la paura ti accompagna, è orribile“, ha raccontato Sabrina Salerno a Verissimo. La showgirl ha spiegato che continua a convivere con questa paura, che però l’ha cambiata, spingendola a vivere le giornate in maniera più intelligente. “Non voglio sprecare tempo, si è amplificata la mia voglia di vita e voglio assecondare i miei desideri“.

Il figlio si è preoccupato in questi mesi, ma non glielo ha esternato: “Non ne abbiamo parlato, comunque è sempre rimasto positivo“. La cicatrice non è solo fisica, ma anche psicologica, perché c’è questa paura ormai fa parte di sé, ma parlarne con gli altri, con altre donne, ha aiutato lei e chi combatte la sua stessa battaglia. Infatti, ha problemi di sonno, perché si sente ancora in allerta. “Ci vorranno mesi prima di riuscire a rilassarmi“, ha proseguito Sabrina Salerno.

Tumore al seno di Sabrina Salerno, come sta/ "Ho evitato la chemio per un pelo": cos'è la quadrantectomia e..

In merito al suo rapporto con la fede, ha spiegato: “È un mistero, è un percorso faticosissimo. Spero in un’entità, non so se è un’illusione. Questo è un altro percorso che sto facendo. Questa cosa che mi è capitata è un’occasione per cercare. Ci credo? Ho fede? Mi piacerebbe, darebbe più senso alla mia vita“.