Sabrina Salerno/ Video, dal tormentone “Boys” a icona sexy in Francia (Techetechetè)

Spazio all’amarcord e all’ideale juke box degli Anni Ottanta con Sabrina Salerno: sarà dedicata a una lunga e variegata carrellata di figure del mondo della musica italiana e internazionale la puntata di questa sera di Techetechetè, il contenitore Rai dedicato a rispolverare i video-frammenti dello sterminato archivio del servizio pubblico. E tra una incursione tra le evoluzioni (non solo vocali ma pure fisiche) di Freddie Mercury sul palcoscenico e altri artisti che hanno fatto storia in quegli anni, i riflettori della puntata di questa sera curata da Salvo Guercio saranno puntati sulla 51enne cantante e showgirl originaria di Genova, ancora oggi considerata un vero e proprio sex symbol e di cui, come si vede nell’anteprima sul profilo Twitter di Techetechetè, verrà proposta quella che ancora oggi è la sua hit più celebre e che in quegli anni riuscì pure a varcare i confini nazionali, vale a dire “Boys” con quel video di culto girato interamente in una piscina.

SABRINA SALERNO, ANCORA ICONA SEXY A 51 ANNI

Oltre ai concerti in giro per l’Europa e alle ospitate in varie trasmissioni televisive, anche all’estero, Sabrina Salerno continua a far parlare di sé per via del suo account Instagram che di recente Dagospia ha definito “una gioiosa sagra” dal momento che in ogni scatto, e nonostante i 51 anni dell’attrice e cantante, traspare erotismo e sensualità seppure sempre con buon gusto. Come spiegato da molti e confermato dai suoi stessi follower, la Salerno se possibile oggi è ancora più bella di quando dominava le classifiche pop e disco dance negli Anni Ottanta: e anche dal punto di vista personale e artistico, come confermato dalla stessa diretta interessata, oggi le cose vanno meglio perché all’apice del successo in quel periodo dovette lottare contro una dolorosa crisi depressiva che superò solo dopo molto tempo. Una icona sexy, ma fragile che oggi invece, superata la fatidica soglia dei 50 anni, è come rifiorita e grazie alla famiglia e alla fiducia in se stessa è riuscita dove altre showgirl falliscono, ovvero ringiovanire col passare degli anni.

IL RITORNO IN TV E IL SOGNO DEL CINEMA

E tra un concerto e l’altro, tutto rigorosamente documentato dai cliccatissimi scatti sul suo profilo Instagram, Sabrina Salerno (che è stata letteralmente riscoperta in Francia dove gode di una ammirazione pari se non superiore a quella nel Bel Paese), la scorsa primavera è tornata prepotentemente sul piccolo schermo, dove è stata ospite non solo del salotto de “La Vita in Diretta” ma pure di quello di Fabio Fazio nell’appuntamento del lunedì per “Che fuori tempo che fa”. E la showgirl ha parlato, tra passato e presente, di come è cambiata la sua vita negli ultimi anni, raggiungendo un suo equilibrio pur definendosi una “insoddisfatta cronica”. Intervistata invece da Fabio Fazio, la Salerno ha confessato che, a differenza di quando era giovane e teoricamente più ‘fresca’, è ora invece che ha un rapporto migliore col proprio corpo e spiegando pure di non avere paura di salire sul palco con degli shorts attillati. Inoltre al conduttore ha raccontato che la prossima tappa della sua carriera spera sia il cinema dove è stata protagonista solo tangenzialmente con piccole parti, come nel caso di uno dei film di Fausto Brizzi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA