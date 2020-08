Sabrina/ Video, su Rete 4 il film di Sidney Pollack con Harrison Ford (15 agosto)

Sabrina va in onda su Rete 4 oggi, sabato 15 agosto, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1995 da diverse case cinematografiche con regia di Sydney Pollack e soggetto scritto da Samuel A. Taylor mentre la sceneggiatura porta la firma di Barbara Benedek e David Rayfiel. E il remake dell’omonimo film realizzato nel 1954 da Billy Wilder con Audrey Hepburn e Humphrey Bogart. Il montaggio è stato eseguito da Fredric Steinkamp come le musiche della colonna sonora composte da John Williams mentre nel cast figurano Harrison Ford, Julia Ormond, Greg Kinnear, Nancy Marchand, Fanny Ardant e John Wood.

Sabrina, la trama del film

Sabrina è una bella e giovane donna, figlia dell’autista che collabora ormai da tantissimi anni per una importante famiglia che si occupa di telecomunicazioni. Sabrina trascorre fin da quando era una tenera bambina le proprie giornate all’interno della casa dei padroni del proprio padre scrutando da lontano i festeggiamenti ed il grande lusso in cui vivono i vari componenti della famiglia e soprattutto il secondogenito David per il quale ha una vera e propria cotta.

Consapevole di non poter vivere al fianco di un uomo così importante e ricco, decide di perseguire il suo principale desiderio dal punto di vista professionale ossia quello di lavorare nel mondo del cinema per cui lascia gli Stati Uniti d’America e va a studiare e lavorare in una piccola azienda di moda a Parigi collaborando spesso e volentieri anche per una famosa rivista di moda. Durante gli anni trascorsi a Parigi, la giovane donna farà la conoscenza anche di un fotografo di grande fama internazionale il quale perderà la testa per lei.

Tuttavia non ha mai dimenticato la propria infatuazione per David per cui non appena viene a sapere la notizia che quest’ultimo si è fidanzato con una donna che fa parte di una famiglia ugualmente ricca, si rende conto di come le sue scarse possibilità di essere felice siano del tutto azzerate. Dopo qualche settimana decide però di tornare a Parigi per far visita a suo padre e sua madre dimostrando di essere completamente cambiata soprattutto dal punto di vista fisico. Ora appare come una donna maggiormente matura e soprattutto elegante e raffinata tant’è che non ci metterà tantissimo prima di riuscire a sedurre David.

Questo rappresenta un enorme rischio per quella che era un’operazione soprattutto economica in quanto il giovane ragazzo è destinata a sposare la figlia di quella famiglia molto importante per unire patrimoni e creare un vero e proprio colosso finanziario. Per cercare di salvare tutto questo, il fratello maggiore di David ossia Linus mette in atto un piano per mantenere distanti i due innamorati. Questo tuttavia avrà quale principale conseguenza quella di far trascorrere molto tempo insieme Linus e Sabrina, facendo nascere un’ulteriore passione che complicherà ulteriormente la vicenda dal punto di vista sentimentale.

