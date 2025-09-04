Sabrina Zago, dama del trono over di Uomini e Donne, cambia lavoro: cosa fa oggi e perché l'ha fatto.

Tra le dame più seguite tra quelle presenti nel parterre del trono over di Uomini e Donne c’è sicuramente Sabrina Zago che, nella scorsa stagione, ha dovuto affrontare diverse delusioni sentimentali. Dopo essere uscita con Gabriele, Giuseppe e Guido che, poi, hanno lasciato la trasmissione rispettivamente con Tiziana, Rosanna e Gloria, Sabrina ha concluso la stagione da single, ma come ha trascorso l’estate?

A raccontarlo è stata la stessa dama che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine ha svelato che, a 57 anni, dopo aver lavorato per anni nel settore immobiliare, ha deciso di stravolgere la propria vita cogliendo al volo un’occasione che le ha permesso di cambiare lavoro e di iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Oggi, infatti, Sabrina lavora nel mondo della ristorazione.

Sabrina Zago: ecco perché ha cambiato lavoro dopo Uomini e Donne

Sabrina Zago, oggi, lavora come responsabile di sala. “L’ho presa come una nuova sfida per me”, ha spiegato la dama al magazine ufficiale della trasmissione spiegando che quello che sta vivendo è un momento magico anche perché la figlia è tornata a vivere a Reggio Emilia. Accettare il nuovo lavoro ha cambiato anche le abitudini di Sabrina che, prima, concludeva la sua giornata di lavoro alle 7.30 di sera per poi concedersi un aperitivo con le amiche o una cena a casa.

Un cambiamento che sta rendendo felice Sabrina. “Non è facile a 57 anni reinventarsi ma per ora sono contenta. Il posto in cui lavoro è molto bello, di classe, con giardino, orto, piscina, cavalli… Mi sento a mio agio”, dice la dama che pur facendo un lavoro diverso e che richiede anche molto impegno sente di avere davvero molta energia.

