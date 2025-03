Tutto su Sabrina Zago, la dama del trono over di Uomini e Donne

Sabrina Zago è la dama del trono over di Uomini e Donne, protagonista indiscussa delle ultime settimane. La dama, dopo la delusione vissuta, nella stagione in corso, con Gabriele, ha provato a conoscere altri cavalieri. Chiusa la frequentazione con Diego, si è tuffata in quella con Giuseppe per il quale ha mostrato immediatamente un forte interesse scegliendo di non conoscere altre persone. La dama 50enne che, in passato, ha affrontato il dolore per la perdita del compagno e che lavora nel mondo immobiliare, ha provato in tutti i modi ad ottenere l’esclusiva da Giuseppe che, però, ha preferito non concedergliela.

Sabrina, nonostante tutto, è andata avanti e, tra alti e bassi, la frequentazione è durata fino alla scorsa puntata quando, durante un litigio forte, il cavaliere l’ha offesa portando Sabrina a chiudere definitivamente la frequentazione.

Sabrina Zago: lite e scontro con Giuseppe a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 18 marzo 2025 si apre ancora con Giuseppe e Sabrina. Maria De Filippi fa accomodare al centro dello studio la dama e il cavaliere e manda in onda un filmato girato al termine della scorsa puntata in cui Tina Cipollari raggiunge in camerino la dama per darle consigli sul suo futuro sentimentale. In studio, Sabrina annuncia così non solo di non voler concedere un’altra possibilità a Giuseppe con cui ci sono già stati vari alti e bassi, ma di aver chiuso definitivamente con lui e non nel migliore dei modi.

La dama, infatti, racconta di aver bloccato il cavaliere ovunque e di non aver intenzione di tornare sui propri passi avendo visto Giuseppe già proiettato su altre, due nuove dame del parterre con cui ha scelto di uscire dopo aver chiuso il capitolo Sabrina.