Sabrina Zago e la discussione con Giuseppe a Uomini e Donne

Sabrina Zago volta pagina dopo la delusione vissuta con Giuseppe. Nella puntata di Uomini e Donne del 4 aprile 2025, Maria De Filippi chiama al centro dello studio sia Giuseppe che sta uscendo con Rosanna che Sabrina che sta uscendo con Emanuele, uno dei nuovi cavalieri del parterre del trono over. Durante il confronto tra Giuseppe e Rosanna, Maria De Filippi chiede un commento a Sabrina che ammette di non volerne parlare.

La risposta di Sabrina, però, non soddisfa Giuseppe che invita la dama a non intromettersi più nella conversazione tra lui e Rosanna. 2Ma chi vuole intromettersi. Mi ha fatto una domanda e ho risposto ma non volevo neanche parlarne”, risponde stizzita Sabrina che poi augura a Giuseppe e Rosanna di andare avanti nella frequentazione.

Sabrina e la conoscenza con Emanuele e Guido

Chiuso l’argomento Giuseppe, Sabrina commenta l’uscita con Emanuele da cui aveva accettato il numero di telefono e l’invito a cena nella scorsa puntata di Uomini e Donne. Sia Sabrina che Emanuele spiegano di aver trascorso una piacevole serata. Tra loro, però, non è scattata la fatidica scintilla al punto che la dama decide di chiudere la conoscenza.

In compenso, Sabrina sta conoscendo anche Guido, un altro cavaliere del parterre che, a sua volta, sta conoscendo anche Cristina. Guido ammette che, in questo momento, andrebbe volentieri avanti con Sabrina con cui si è trovata meglio. “Quindi con me vuoi chiudere?”, chiede Cristina. “Puoi dirlo tanto abbiamo parlato solo un’ora. Nessuno si offende”, dice ancora la dama. Guido, pur preferendo Sabrina, ammette di voler continuare comunque anche a conoscere Cristina.

