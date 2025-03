Sabrina Zago, chi è la dama di Uomini e Donne che ha vinto la sfilata della puntata di oggi

È tutto pronto per la puntata di oggi di Uomini e Donne, lunedì 17 marzo 2025, e la settimana del dating show inizia con la sfilata delle dame del Trono Over. Agnese, Gemma, Claudia, Morena e tante altre sfileranno davanti ai cavalieri con le mise che meglio rappresentano la loro personalità, si sottoporranno al giudizio ed al voto dei cavalieri ed ai commenti degli opinionisti in studio Tina Cipollari e Gianni Sperti. A trionfare è Sabrina Zago, dama di Uomini e Donne storica che ha conquistato tutti per la sua eleganza e classe.

Chi è Sabrina Zago, dama di Uomini e Donne? Classe 1968 ha 54 anni e vive a Reggio Emilia, lavora nel settore immobiliare ma in passato si è dedicata a tanti altri lavori, ha fatto la barista, la cameriera e l’indossatrice, inoltre ha lavorato anche nelle fiere come hostess e animatrice. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, ha una figlia Valeria, che vive in Salerno e due gatti. Ama la musica ed ha la passione per il padel ed il tennis. Divorziata dall’ex marito ha sempre ammesso di essere pronta a risposarsi.

Uomini e Donne, Sabrina Zago dalla crisi con Gabriele Padoan alla chiusura con Giuseppe

Per quanto riguarda, invece, il percorso di Sabrina Zago a Uomini e Donne, la dama è presente nel parterre da molti anni ed ha collezionato molte frequentazioni. Tra le conoscenze più importanti c’è di sicuro Gabriele Padoan. I due si sono frequentati per mesi, si è trattato di un colpo di fulmine che è sfociato in intimità ma alla fine entrambi hanno deciso di non continuare. Successivamente ha conosciuto Giuseppe, lei si è affezionata e legata sin da subito mentre lui si è sempre mostrato più freddo. Proprio l’atteggiamento del cavaliere ha spinto la dama a credere che la stesse prendendo in giro ed interrompere subito la conoscenza.