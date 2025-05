Sabrina Zago chiude la frequentazione con Guido a Uomini e Donne

Colpo di scena nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 6 maggio 2025. Tutto accade quando Maria De Filippi chiama al centro dello studio Guido, il cavaliere del parterre over che sta uscendo sia con Sabrina Zago che con Gloria Nicoletti. Con Sabrina, la frequentazione va avanti da diverse settimane. Tra la dama e il cavaliere ci sono stati baci e momenti intensi come quando, in studio, dopo aver pianto, si è lasciata consolare da Guido al punto che, vedendoli così vicini, Gianni Sperti li aveva invitati a lasciare la trasmissione. Sabrina aveva accettato l’invito ammettendo di essere pronta a vivere la storia lontano dalle telecamere ma non trovando corrispondenza in Guido.

Quest’ultimo, poi, nelle puntate successive, ha fatto passi indietro nei confronti della dama spiegando di sentirla fredda e distaccata ed esprimendo il desiderio di conoscere anche un’altra dama del parterre ovvero Gloria Nicoletti. Un desiderio, quest’ultimo che sembrava irrealizzabile, ma oggi c’è stato il colpo di scena.

Sabrina Zago e lo schiaffo a Guido: caos a Uomini e Donne

Nella puntata in onda oggi, 6 maggio, Sabrina Zago, dopo aver cucito le ferite che le ha lasciato la scelta di Giuseppe di chiudere con lei e uscire esclusivamente con Rosanna, si ritrova a dover fare i conti con una nuova delusione. In studio, infatti, Maria De Filippi svela che Guido è uscito anche con Gloria Nicoletti che, dopo aver espresso dubbi sul cavaliere, ha deciso di accettare l’invito e uscire una sera con lui per conoscerlo.

In studio, così, scoppia la lite tra Sabrina e Guido con la dama che non nasconde di sentirsi presa in giro dal cavaliere che l’ha anche accusata di essere più fredda e distaccata. Tra i due parte un botta e risposta che trasforma quella che, inizialmente, era una discussione, in una lite accesa al punto che Sabrina colpisce Guido anche con uno schiaffo.

