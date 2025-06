Sabrina Zago lontana da Uomini e Donne: ecco come sta

Sabrina Zago è stata indubbiamente una protagonista della stagione di Uomini e Donne che si è da poco conclusa e c’è chi la vede come l’erede di Gemma Galgani per le delusioni sentimentali che ha dovuto affrontare in pochi mesi. Dopo essere uscita con Gabriele provando un interesse forte nei suoi confronti, ha dovuto accettare la fine della frequentazione per poi vedere Gabriele lasciare il programma con un’altra dama del parterre. Successivamente, Sabrina è uscita con Giuseppe e anche con lui il finale è stato uguale.

Nei confronti di Giuseppe, Sabrina ha provato un sentimento che, però, non era ricambiato dal cavaliere che ha poi espresso il desiderio di conoscere altre persone. Chiusa la relazione con Sabrina, Giuseppe ha cominciato ad uscire con Rosanna con cui ha poi lasciato il programma. Infine, l’ultimo cavaliere con cui è uscita, Guido, dopo aver chiuso con lei ha lasciato la trasmissione con Gloria. Per Sabrina, non è stato facile affrontare tutte queste delusioni, ma come sta oggi la dama?

Sabrina Zago e la foto fuori da Uomini e Donne

Chiusa la stagione di Uomini e Donne, Sabrina Zago è tornata nuovamente sui social con una foto in cui appare in splendida forma. Bellissima e sorridente, Sabrina è pronta a godersi l’estate in compagnia dei suoi affetti e dei suoi amici dimenticando, così, le delusioni sentimentali vissute a Uomini e Donne. A settembre, tuttavia, probabilmente, Sabrina tornerà in studio.

Non è da escludere che, per Sabrina, Maria De Filippi pensi ad un trono simile a quello di Tina Cipollari per aiutarla a trovare più facilmente l’amore. Se così non dovesse essere, Sabrina tornerà nel parterre del trono over tornando ad accomodarsi accanto a Gemma Galgani con cui condivide le varie delusioni amorose.

